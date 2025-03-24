Trump: ABD-Ukrayna Anlaşması İçin Beklenti Yüksek

TRUMP’TAN UKRAYNA İLE ANLAŞMA BEKLENTİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile ABD arasında kritik minerallerle ilgili bir gelir paylaşım anlaşmasının kısa sürede imzalanmasını beklediğini belirtti. Kabine üyeleriyle yaptığı toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, ayrıca Amerikalı şirketlerin Ukrayna’daki enerji santrallerine sahip olma potansiyeli üzerine de görüşmeler yapıldığını ifade etti.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELERİN ANA GÜNDEMİ

ABD heyeti, pazar günü Ukraynalı yetkililerle bir araya gelirken, bugün de Riyad’da Rus yetkililerle görüşmelerde bulundu. Görüşmelerin ana odağının Karadeniz’de bir ateşkes sağlanması olsa da Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı üç yıldır sürdürdüğü savaşı durdurma çabaları sırasında diğer konuların da masaya yatırıldığını belirtti. “Şu anda toprak meselelerini konuşuyoruz. Sınır hatlarını konuşuyoruz. Enerji ve enerji santrallerinin mülkiyetini konuşuyoruz. Bazı kişiler, ABD’nin enerji santrallerine sahip olması gerektiğini söylüyor… çünkü bu alanda uzmanlığa sahibiz.” şeklinde konuştu.

ZELENSKİ VE TRUMP ARASINDAKİ TARTIŞMA

Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray’da bir araya gelmişti. İki lider arasındaki tartışma sonrası Zelenski, imzalanması beklenen nadir metaller anlaşmasını imzalamadan Beyaz Saray’dan ayrılmıştı. İkilinin bu anlık tartışması dünya gündeminde büyük yankı uyandırırken, Avrupa liderleri de Zelenski’yi destekleyici mesajlar yayımlamıştı. Sonrasında, Zelenski ve diğer Ukraynalı yetkililer, ABD ile anlaşma sağlamaya hazır olduklarını yinelemişti.