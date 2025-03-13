Trump: Ateşkes İçin Rusya’nın Kararı Önemli

ABD BAŞKANI TRUMP’IN İRLANDA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin’i Beyaz Saray’da karşıladı. Basın mensuplarına Rusya-Ukrayna meselesini değerlendiren Trump, Cidde’de gerçekleştirilen ve Ukrayna’nın 30 günlük geçici ateşkes konusunda mutabık kaldığı görüşmelerin başarılı geçtiğini vurguladı. Trump, “Dün büyük bir başarı elde ettik. Eğer yürürlüğe girerse tam bir ateşkes sağlayacağız. Bu iş artık Rusya’ya kalmış durumda.” dedi.

RUSYA İLE İYİ İLİŞKİLER VURGUSU

Trump, bazı Amerikalı yetkililerin Moskova’ya gittiğini belirterek, “Her iki tarafla da iyi ilişkilerimiz var. Umarım Rusya’dan da ateşkesle dönebiliriz. Eğer bunu başarırsak, bence bu korkunç savaşı durdurmanın yüzde 80 yolu açılmış olur.” şeklinde konuştu. Ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için Moskova’ya nasıl baskı yapacağı sorusuna yanıt veren Trump, böyle bir duruma gerek kalmasını ummadığını ifade etti.

BARIŞ İÇİN FİNANSAL GÜÇ

ABD Başkanı, “Umarım buna gerek kalmaz. Evet, finansal anlamda hoş olmayacak şeyler yapabilirsiniz. Finansal olarak bir şeyler yapabilirim. Bu Rusya için çok kötü olur. Bunu yapmak istemiyorum çünkü barış istiyorum.” açıklamasını yaptı. Trump, ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmelerle ilgili, “Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz. Yani burada söz konusu olan tam bir ateşkes.” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI’NIN DAVETİ

Trump, “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin yeniden Beyaz Saray’a davet edilip edilmeyeceği” yönündeki soruya ise “Evet, kesinlikle.” yanıtını verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ateşkes hakkında bu hafta görüşeceğini de belirten Trump, “Tango yapmak için iki kişi gerekir.” dedi.

AB İLE TİCARET ANLAZLAMALARI ÜZERİNE

Trump, Avrupa Birliği’nin ABD’ye uzun yıllar “kötü davrandığı” iddialarını yineleyerek, AB’den ABD’ye uygulanan “haksız ticari muamelenin” kendi başkanlığı döneminde sona ereceğini kaydetti. AB’nin ABD’ye uyguladığı gümrük tarifelerinin aynısını onlara uygulayacaklarını belirten Trump, “AB, ABD’den faydalanmak için kurulmuştur.” şeklinde iddialarda bulundu.

GAZZE KONUSUNDA BARIŞ VURGUSU

Gazze konusundaki bir soruya ise Trump, “Biz barışı pekiştirmek istiyoruz. Bu bizim temel prensibimiz. Rehinelerin serbest bırakılmasına gerçekten ihtiyacımız var. Hem de hepsinin. Sonra da ateşkese ihtiyacımız var, bunu pekiştirmeliyiz. Gazze’ye insani yardımın artmasına ihtiyacımız var.” yanıtını verdi. Filistinlilerin Gazze’den çıkarılma planı hakkında sorulan bir soruya ise “Kimse Filistinlileri sınır dışı etmiyor.” diye karşılık verdi.