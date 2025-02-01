Trump, Avrupa Birliği’ne Gümrük Vergisi Getiriyor

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlediği imza töreninin ardından düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği’nin (AB) kendilerine gümrük vergisi uyguladığını belirtti ve ABD’nin de AB’ye gümrük vergisi getireceğini duyurdu.

AVRUPA BİRLİĞİ BİZE KÖTÜ DAVRANDI

Gazetecilerin “Avrupa Birliği’ne gümrük vergisi uygulayacak mısınız?” şeklindeki sorusunu yanıtlayan Trump, “Avrupa Birliği’ne gümrük vergisi uygulayacağımı duymadığınıza eminim. Doğru cevabı mı istiyorsunuz yoksa siyasi bir cevap mı vereyim? Kesinlikle, Avrupa Birliği bize oldukça kötü davrandı” açıklamasında bulundu.

ÇİP VE PETROLDE GÜMRÜK VERGİLERİ

Trump, ABD’nin tarih boyunca gümrük vergileri ile zenginleştiğini ve bu anlayışa geri döndüğünü ifade ederek çip, petrol, doğalgaz, çelik, alüminyum ve nihayetinde bakıra da gümrük vergisi koyabileceğini dile getirdi. Trump, “Sonunda çiplere gümrük vergisi koyacağız. Petrol ve doğalgaza da gümrük vergisi koyacağız. Bu oldukça yakında gerçekleşecek. Şubat ayının 18’i civarını düşünün. Çelik, alüminyum ve nihayetinde bakıra gümrük vergileri koyacağız” ifadelerini kullandı.