Trump, Biden’a Sert Eleştiride Bulundu

TRUMP’IN SERT ELEŞTİRİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında yaptığı son açıklamalarda, selefi Joe Biden’ı ağır sözlerle eleştiriyor. Truth Social üzerinden paylaşımlar yapan Trump, Biden yönetiminin Ukrayna’ya yalnızca savunma hakkı tanıdığını ve bu yaklaşımın savaşın seyrini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Trump, durumu futboldan bir örnekle ifade ediyor: “Harika bir savunmaya sahip ama hücum yapmasına izin verilmeyen bir takımın kazanma şansı yoktur.” Bu benzetmeyle, Ukrayna’nın karşı saldırı hakkının kısıtlanmasının bir stratejik hata olduğunu vurguluyor.

KENDİ DÖNEMİNDE SAVAŞ OLMAZDI

Açıklamalarında, kendi başkanlığı döneminde bu savaşın asla başlamayacağı iddiasında bulunan Trump, “Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş asla olmazdı. Sıfır ihtimal. İlginç zamanlar bizi bekliyor” sözlerini kullanıyor. Bu beyanlarıyla, yönetimi dönemindeki politikaların başarısını ön plana çıkartıyor.

DİPLAMATİK GÖNDERME

Trump, Vladimir Putin ile çekilmiş bir fotoğrafını, eski ABD Başkanı Richard Nixon’ın Sovyet lideri Nikita Kruşçev ile olan tarihi karesiyle birlikte paylaşarak, diplomatik geçmişe bir göndermede bulunuyor. Bu şekilde, geçmişteki ilişkileri ve stratejileri hatırlatıyor.

