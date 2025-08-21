Trump, Biden’ı Eleştirdi, Savaş Hatası

TRUMP’IN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin yaptığı güncel açıklamalarda, selefi Joe Biden’ı sert bir dille eleştiriyor. Truth Social üzerinden bir paylaşım yapan Trump, Biden yönetiminin Ukrayna’ya yalnızca savunma hakkı tanıdığını ve bu yaklaşımın savaşın seyrini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Trump, durumu bir futbol benzetmesiyle şöyle anlatıyor: “Harika bir savunmaya sahip ama hücum yapmasına izin verilmeyen bir takımın kazanma şansı yoktur.” Bu örnekle, Ukrayna’nın karşı saldırı hakkının kısıtlanmasının stratejik bir hata olduğunu vurguluyor.

KENDİ DÖNEMİNDE SAVAŞ OLMAYACAKTI

Açıklamasında, kendi başkanlığı döneminde bu savaşın asla başlamayacağını iddia eden Trump, “Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş asla olmazdı. Sıfır ihtimal. İlginç zamanlar bizi bekliyor” şeklinde ifadelerde bulunuyor. Bu sözleriyle, gelecekte yaşanabilecek olaylara dikkat çekiyor.

DİPLOMATİK GEÇMİŞE GÖNDERME

Trump, ayrıca Vladimir Putin’le birlikte çekilmiş bir fotoğrafını, eski ABD Başkanı Richard Nixon’ın Sovyet lideri Nikita Kruşçev ile olan tarihi karesi ile birlikte paylaşarak, diplomatik geçmişe bir gönderme yapıyor. Bu şekilde, geçmişteki siyasi ilişkileri hatırlatmış oluyor.