Trump, Biden’ı Eleştirdi: Stratejik Hata

TRUMP’IN ELEŞTİRİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı konusundaki son değerlendirmelerinde selefi Joe Biden’a ağır eleştiriler yöneltti. Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Biden yönetiminin Ukrayna’ya yalnızca savunma hakkı tanıdığını ve bu yaklaşımın savaşın seyrini olumsuz etkilediğini belirtti. Trump, durumu futboldan bir örnekle şu şekilde açıkladı: “Harika bir savunmaya sahip ama hücum yapmasına izin verilmeyen bir takımın kazanma şansı yoktur.” Bu benzetmeyle, Ukrayna’nın karşı saldırı hakkının kısıtlanmasının stratejik bir hata olduğunu vurguladı.

SAVAŞIN BAŞLAMAMASI İDDİASI

Trump, açıklamasında kendi başkanlığı döneminde Rusya-Ukrayna Savaşı’nın asla başlamayacağını öne sürdü. “Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş asla olmazdı. Sıfır ihtimal. İlginç zamanlar bizi bekliyor” ifadeleriyle durumu değerlendirdi. Trump’ın savaşın mevcut durumunu eleştiren sözleri, Biden yönetiminin izlediği politikalar üzerine yoğunlaştı.

DİPLOMATİK GÖNDERME

Trump, sosyal medya paylaşımlarında Vladimir Putin ile olan bir fotoğrafını, eski ABD Başkanı Richard Nixon’ın Sovyet lideri Nikita Kruşçev ile olan tarihi karesiyle birlikte yayınlayarak diplomatik geçmişe atıfta bulundu. Bu gönderi, Trump’ın geçmişteki liderlerle olan ilişkilere ve uluslararası diplomasiye dair görüşlerini yansıttı.