Trump, Biden’ı Savaş Üzerinden Eleştirdi

TRUMP’IN SELEFİNE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin son açıklamasında, selefi Joe Biden’ı sert bir dille eleştiriyor. Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Biden yönetiminin Ukrayna’ya yalnızca savunma hakkı tanıdığını ifade eden Trump, bu yaklaşımın savaşın seyrini olumsuz etkilediğini savunuyor.

FUTBOL BENZETMESİYLE DURUMU AÇIKLADI

Trump, durumu futbol üzerinden örneklendirerek, “Harika bir savunmaya sahip ama hücum yapmasına izin verilmeyen bir takımın kazanma şansı yoktur.” diyerek, Ukrayna’nın karşı saldırı hakkının kısıtlanmasının yanlış bir strateji olduğunu vurguluyor. Ayrıca, kendi başkanlığı döneminde bu savaşın asla başlamayacağını iddia eden Trump, “Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş asla olmazdı. Sıfır ihtimal. İlginç zamanlar bizi bekliyor” ifadeleriyle dikkat çekiyor.

DİPLOMATİK GEÇMİŞE GÖNDERME

Trump, Vladimir Putin ile olan bir fotoğrafını, eski ABD Başkanı Richard Nixon’ın Sovyet lider Nikita Kruşçev’le olan tarihi karesiyle birlikte paylaşarak, diplomatik geçmişe de göndermelerde bulunuyor. Bu paylaşımlar, Trump’ın uluslararası ilişkilerdeki duruşunu da sergiliyor.