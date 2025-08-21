Trump, Biden’ı Sert Şekilde Eleştirdi

TRUMP’IN SERT ELEŞTİRİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’yla ilgili son açıklamasında, selefi Joe Biden’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Truth Social üzerinden bir paylaşım yapan Trump, Biden yönetiminin Ukrayna’ya yalnızca “savunma hakkı” tanıdığını belirtti ve bu yaklaşımın savaşın gidişatını olumsuz etkilediğini öne sürdü. Trump, durumu futboldan bir örnekle açıklayarak, “Harika bir savunmaya sahip ama hücum yapmasına izin verilmeyen bir takımın kazanma şansı yoktur.” diyerek Ukrayna’nın karşı saldırı hakkının kısıtlanmasının stratejik bir hata olduğunu vurguladı.

GEÇMİŞTEKİ DURUMU ANLATTI

Açıklamasında, kendi başkanlığı döneminde bu savaşın hiç başlamayacağını iddia eden Trump, “Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş asla olmazdı. Sıfır ihtimal. İlginç zamanlar bizi bekliyor.” ifadelerine yer verdi. Trump ayrıca, Vladimir Putin ile olan bir fotoğrafını, eski ABD Başkanı Richard Nixon’ın Sovyet lider Nikita Kruşçev ile olan tarihi fotoğrafıyla birlikte paylaşarak diplomatik geçmişe atıfta bulundu.

Bu açıklamalar, Trump’ın Rusya-Ukrayna Savaşı üzerindeki görüşlerini ve önceki başkanlık dönemindeki yaklaşımını nasıl değerlendirdiğini gösteriyor.