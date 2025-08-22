Trump, Biden’ı Sert Şekilde Eleştirdi

TRUMP’IN SERT ELEŞTİRİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında son yaptığı açıklamada, selefi Joe Biden’ı sert bir dille eleştiriyor. Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Biden yönetiminin Ukrayna’ya yalnızca savunma hakkı tanıdığını belirtip, bu yaklaşımın savaşın seyrini olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Trump, durumu futbol üzerinden örnek vererek açıklıyor: “Harika bir savunmaya sahip ama hücum yapmasına izin verilmeyen bir takımın kazanma şansı yoktur.” Bu benzetmeyle, Ukrayna’nın karşı saldırı hakkının kısıtlanmasını stratejik bir hata olarak görüyor.

KENDİ DÖNEMİNE ATIF

Ayrıca, Trump, kendi başkanlığı döneminde bu savaşın asla başlamayacağını öne sürerek, “Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş asla olmazdı. Sıfır ihtimal. İlginç zamanlar bizi bekliyor” sözlerini kullanıyor. Bu cümlelerle, Biden yönetimini eleştirip, kendi yönetiminde farklı olacağını vurguluyor.

DİPLOMATİK GEÇMİŞE GÖNDERME

Son olarak, Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan bir fotoğrafını, eski ABD Başkanı Richard Nixon’ın Sovyet lideri Nikita Kruşçev ile olan tarihi karesiyle bir arada paylaşarak, geçmişteki diplomatik ilişkilere göndermede bulunuyor. Bu paylaşım, tarihsel bağlamda diplomasi üzerine dikkat çekiyor.