Trump, Biden’ı Sert Sözlerle Eleştirdi

AÇIKLAMALARDAKİ ELEŞTİRİLER

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı konusundaki son açıklamalarında selefi Joe Biden’ı sert bir dille eleştiriyor. Truth Social hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Biden yönetiminin Ukrayna’ya yalnızca savunma hakkı tanıdığını ve bu yaklaşımın savaşın seyrini olumsuz etkilediğini öne sürüyor. Trump, durumu bir futbol örneği ile ifade ediyor: “Harika bir savunmaya sahip ama hücum yapmasına izin verilmeyen bir takımın kazanma şansı yoktur.” Bu benzetmeyle, Ukrayna’nın karşı saldırı hakkının kısıtlanmasının stratejik bir yanlış olduğunu vurguluyor.

Trump, kendi başkanlık döneminde bu savaşın asla başlamayacağını da iddia ediyor. “Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş asla olmazdı. Sıfır ihtimal. İlginç zamanlar bizi bekliyor.” şeklindeki ifadeleriyle, mevcut durumu eleştiriyor. Trump’ın açıklamaları, mevcut yönetimin stratejisi üzerindeki endişelerini dile getirirken, aynı zamanda uluslararası ilişkilerdeki geçmişine de atıfta bulunuyor.

Ayrıca, Vladimir Putin ile çekilmiş bir fotoğrafını, eski ABD Başkanı Richard Nixon’ın Sovyet lider Nikita Kruşçev ile olan tarihi karesi ile birlikte paylaşarak, geçmişteki diplomatik dönemlere göndermede bulunuyor. Bu açıklamalar, Trump’ın Rusya ile ilişkiler konusuna nasıl yaklaştığını da gözler önüne seriyor.