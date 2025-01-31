Trump BRICS Ülkelerini Vergiyle Tehdit Etti

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN BRICS ÜLKELERİNE UYARI

ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu Truth Social sosyal medya platformunda, BRICS ülkeleriyle ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Trump, bu ülkelerin uluslararası ticarette dolara alternatif aramaktan vazgeçmelerini istedi. “Görünüşe göre hasım olan bu ülkelerden, yeni BRICS para birimi yaratmama ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimini desteklememe sözü vermelerini talep edeceğiz. Aksi takdirde yüzde 100 vergiye tabi olacaklar ve mallarını muazzam Amerikan pazarında satma imkanına veda edecekler” diye yazdı. Trump, ABD’nin dolara ikame arayışlarına izin vermeyeceğini vurgulayarak bu yolda ilerlemeye çalışan ülkelerin sert ticaret önlemleriyle karşılaşacağını belirtti.

BİR ÜLKE DAHA KURBAN OLMAYA İSTEĞİLİ OLMAK ZORUNDA KALACAK

Trump, BRICS ülkeleri için, “Kurban olmaya istekli başka bir ülke aramak zorunda kalacaklar. BRICS ülkelerinin hiçbirinin uluslararası ticarette ya da başka bir yerde doların yerini alma şansı yok. Bunu yapmaya çalışan herhangi bir ülke, vergilere ‘merhaba’ ve Amerika’ya ‘elveda’ diyecek!” ifadelerini kullandı. BRICS ülkelerine yönelik bu tehditler, Trump’ın yeni başkanlık döneminin ilk günü gerçekleşmişti. Öte yandan, bu açıklamalar hakkında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Trump’ın dünya çapında çıkarlarını ilerletmek için farklı yöntemler kullandığını dile getirdi.

ORTAK PARAYA GEÇİŞİN ZORLUKLARI

BRICS ülkeleri için tek bir ödeme aracının oluşturulmasına yönelik tartışmalar yıllardır sürüyor. Uzmanlar, böyle bir para biriminin yalnızca altınla değil, aynı zamanda nadir toprak metalleri ve arazi gibi diğer emtia gruplarıyla desteklenebileceği yönünde önerilerde bulunuyor. Ancak bu konuda birçok zorluk bulunduğu da ifade ediliyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, bu zorlukların başında üye ülkelerin ulusal mevzuatındaki farklılıkların geldiğini belirtiyor.

PUTİN’DEN PARA BİRİMİ AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen Kasım ayında Valday uluslararası tartışma kulübünde ortak BRICS para biriminin oluşturulmasından bahsetmek için henüz çok erken olduğunu ifade etti. Bu hedefin gerçekleşmesi için BRICS üyesi ülkelerin ekonomilerinin daha fazla bütünleşmesi ve yapılarının benzemesi gerektiğini vurgulayan Putin, Rusya’nın ticaretinin üçte ikisinin ulusal para birimleriyle yapıldığını ve bu oranın BRICS ülkeleriyle %88’e ulaştığını sözlerine ekledi.