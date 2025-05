Trump, Çelik İthalatına Yüzde 50 Vergi Getirdi

ABD’DE ÇELİK İTHALATINA YENİ TARİFE DÜZENLEMESİ

ABD Başkanı Trump, Pennsylvania’daki US Steel tesisinde çelik endüstrisine dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik ithalatına uygulanacak tarifelerin artırılacağını duyuran Trump, “ABD’ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkaracağız.” şeklinde konuştu. Trump, çelik tarifelerinin yükseltilmesinin ABD’deki çelik endüstrisini daha fazla güvence altına alacağını belirtti. Geçtiğimiz yılın 10 Şubat tarihinde çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirileceğine dair kararnameleri imzaladığını hatırlatan Trump, bu tarifelerin 12 Mart’ta yürürlüğe girdiğini ifade etti.

ÇELİK ENDÜSTRİSİ ULUSAL GÜVENLİK KONUSU

Trump, “çelik endüstrisinin baş tacı” olarak nitelendirdiği US Steel’in, çelik işçileri için yabancılara hiçbir koruma olmaksızın satılmasına asla izin vermeyeceğini hatırlattı. US Steel’in Japon çelik üreticisi Nippon Steel ile olan ortaklık anlaşmasını da gündeme getiren Trump, şirketin genel merkezinin Pittsburgh’da kalacağını kaydetti. Nippon’u iyi bir teklif alana kadar birkaç defa reddettiğini duyuran Trump, şirketin ABD’ye milyarlarca dolar yatırım yapacağını vurguladı. Ayrıca, Trump, çelik ithalatına yüzde 25 tarife getirerek US Steel’i “kurtardıklarını” savunarak, böylece ABD’yi olumsuz etkilerden koruduklarını öne sürdü.

ÇELİK TARİFELERİ YÜKSELTİLECEK

Beyaz Saray’ın X sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, çelik tarifelerinin ABD çelik endüstrisini yabancı etkilerden ve haksız rekabetten daha fazla korumak amacıyla gelecek hafta artırılacağı açıklandı. Bu adımın, çelik sektörüne daha fazla destek vereceği düşünülüyor.