Trump, Çelik İthalatına Yüzde 50 Vergi Getirdi

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN ÇELİK ENDÜSTRİSİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, Pennsylvania’da yer alan US Steel tesisinde çelik sektörü üzerine açıklamalar yaptı. Çelik ithalatına yönelik tarifelerin artırılacağını belirten Trump, “ABD’ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkaracağız.” ifadesini kullandı. Trump, bu artırımların ülke içindeki çelik endüstrisini daha da güvence altına alacağını söyledi. Daha önce, 10 Şubat’ta çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25’lik gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararları imzaladığını hatırlatan Trump, bu tarifelerin 12 Mart’ta yürürlüğe girdiğini kaydetti.

ÇELİK ENDÜSTRİSİ ULUSAL GÜVENLİK KONUSU

Trump, US Steel’in çelik işçileri için herhangi bir koruma olmadan yabancılara satılmasına kesinlikle izin vermeyeceğini vurguladı. US Steel’in Japon çelik üreticisi Nippon Steel ile olan ortaklığına değinen Trump, şirketin genel merkezini Pittsburgh’ta tutacağını söyledi. Nippon’un iyi bir teklif alana kadar birkaç kez geri çevrildiğini söyleyen Trump, bu şirketin ABD’ye milyarlarca dolar yatırım yapacağını da açıkladı. Trump, çelik ithalatına yönelik yüzde 25’lik tarifeyle US Steel’i “kurtardıklarını” savunarak, böylece ABD’yi olumsuz etkilerden koruduklarını öne sürdü. Çelik endüstrisinin önemi üzerine, “Güçlü bir çelik endüstrisi sadece prestij, refah ve gurur meselesi değil, her şeyden önce bir ulusal güvenlik meselesidir.” diyerek vurgu yaptı.

ÇELİK TARİFELERİ YÜKSELTİLECEK

Beyaz Saray’ın X sosyal medya hesabından yapılan bir duyuruda, çelik tarifelerinin ABD çelik endüstrisini yabancı etkilerden ve haksız rekabetten daha fazla korumak amacıyla önümüzdeki hafta artırılacağı bilgisi paylaşıldı.