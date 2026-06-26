Trump, Chris Klomp’u HHS’ye Aday Gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Medicare direktörü ve eski sağlık yöneticisi Chris Klomp’u Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı (HHS) müsteşar yardımcılığına atadı. Müsteşar yardımcısı, bakanlığın operasyonlarından ve düzenleyici politikalarından sorumlu olacak. Bu atamayla Klomp, aylardır kendisine yakın danışmanlık yaptığı HHS Bakanı Robert F. Kennedy Jr.’ın ardından bakanlığın ikinci ismi konumuna gelecek. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “HHS çok büyük ve karmaşık bir kuruluş, ancak Chris onu nasıl yöneteceğini çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı. Başkan, bu kararı Kennedy ve Medicare ile Medicaid Hizmetleri Merkezi yöneticisi Dr. Mehmet Öz ile birlikte aldıklarını da sözlerine ekledi.

KLOMP’UN SENATO ONAY SÜRECİ BAŞLIYOR

Klomp’un müsteşar yardımcısı olarak Senato tarafından onaylanması gerekiyor. Bu durum, onu Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesi’nde duruşmaları bekleyen federal sağlık adayları listesine ekliyor. HHS, Jim O’Neill’in Şubat ayında görevden ayrılmasından bu yana müsteşar yardımcısız faaliyet gösteriyordu. O’Neill’in ayrılışı, kurum liderliğindeki daha geniş çaplı bir değişimin parçası olarak değerlendirilmişti.

TRUMPRX VE EN ÇOK KAYIRILAN ÜLKELER PLANI

Nisan 2025’ten bu yana Medicare direktörü olarak görev yapan Klomp, aynı ay içinde HHS operasyonlarını denetlemek ve Kennedy’ye danışmanlık yapmak üzere seçilmişti. Medicare’in başındayken, ilaç şirketleriyle TrumpRx anlaşmaları yapma ve reçeteli ilaç maliyetlerini düşürmek için Trump’ın “en çok kayırılan ülkeler” planını uygulama çabalarında kilit bir isim haline geldi. Trump, Nisan ayında ilaç şirketi Regeneron ile yapılan bir anlaşmayı duyurduğu Beyaz Saray etkinliğinde Klomp için “İnanılmaz biri, gerçek bir yıldız” ifadelerini kullanmıştı.

CDC VE SAĞLIK BAKANLIĞI ARAYIŞLARINA LİDERLİK ETTİ

HHS bünyesinde Klomp, bu yıl Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve sağlık bakanlığı için aday arayışlarına liderlik etti. Trump, Nisan ayında CDC direktörlüğüne halk sağlığı uzmanı Dr. Erica Schwartz’ı, sağlık bakanlığına ise Fox News yorumcusu Dr. Nicole Saphier’ı aday gösterdi. Her iki aday da Senato onay duruşmalarını bekliyor. Klomp ayrıca, Mayıs ayında görevinden ayrılan eski Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Başkanı Dr. Marty Makary’nin yerine geçecek isim arayışında da aktif rol oynuyor.