“Trump, Çin Vergilerini Düşürecek!”

ÇİN GÜMRÜK VERGİLERİNE İLİŞKİN CRITICAL AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamalarda Çin’e uygulanan gümrük vergileriyle ilgili bazı önemli değerlendirmelerde bulundu. Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan yüzde 145’lik gümrük vergilerinin oldukça yüksek olduğunu kabul etti ve bu oranın yakın zamanda önemli ölçüde düşeceğini belirtti. “Bu doğru. Yüzde 145 çok yüksek. Ve o kadar yüksek olmayacak. Önemli ölçüde düşecek, ancak sıfır olmayacak” diye ifade etti. Ayrıca, bu gümrük vergilerinin geçmişte sıfır olduğunu ancak bu durumun ABD ekonomisine zarar verdiğinin altını çizdi. Trump, gelecekte Çin ile ilişkilerin daha iyi bir düzeye geleceğine inandığını da sözlerine ekledi. “Başkan Şi ile harika bir ilişkimiz olacak” ifadesiyle, ticaret anlaşmalarının olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını dile getirdi.

POWELL’IN GÖREVDE KALMASI VE FAİZ POLİTİKALARI

Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma niyetinde olmadığını belirtirken, faiz oranlarının daha hızlı bir şekilde düşmesi gerektiğini vurguladı. “Hayır, Powell’ı kovma niyetim yok. Ancak faiz oranlarını düşürme fikri açısından biraz daha aktif olmasını isterim” dedi. Bu açıklamaların, ABD-Çin ticaret ilişkilerinde bir değişim sürecinin habercisi olabileceği düşünülüyor. Ayrıca, Fed’in faiz politikalarına yönelik eleştiriler, piyasalarda dikkatle izleniyor.