Trump: “Cinayet İçin İdam İsteyeceğiz.”

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da işlenen cinayetlerle ilgili olarak idam cezası verilmesi yönündeki görüşlerini dile getirecek. Beyaz Saray’da gerçekleştirilen kabine toplantısında, Washington’un güvenliği hakkında önemli açıklamalarda bulunan Trump, aldıkları ilave tedbirlerle suç oranını önemli ölçüde düşürdüklerini ve bununla gurur duyduklarını ifade etti. Özellikle son iki haftalık dönemde başkentte hiç cinayet yaşanmaması dikkat çekti. Trump, “Başkent Washington’da birisi birisini öldürürse, onun hakkında idam cezası talep edeceğiz.” şeklinde konuştu.

SUÇLA MÜCADELE İÇİN YENİ TEDBİRLER

Trump, ABD’deki düzenlemelerin eyaletlere verildiğini hatırlatarak, başkent için nasıl bir düzenleme yapılabileceğini değerlendireceklerini aktardı. Ayrıca, ülke genelinde suçla mücadele amacıyla daha sert tedbirler alacaklarını belirtti. Trump, “Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum.” ifadesini kullandı.

