Trump: “Cinayet İsteyebiliriz, Diktatör Değilim.”

ABD BAŞKANINDAN İDAM CEZASI TALEBİ

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da cinayet işleyenler için idam cezası getirilmesi gerektiğini ifade etti. Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği kabine toplantısında Washington’un güvenliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Trump, aldıkları ek önlemlerle suç oranını önemli derecede azalttıklarını ve bu durumdan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti. Özellikle son iki haftadır başkentte cinayet işlenmediğine dikkat çekti. “Başkent Washington’da birisi birisini öldürürse, onun hakkında idam cezası talep edeceğiz.” şeklinde konuştu.

DÜZENLEMELER İÇİN DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Trump, ABD’deki düzenlemelerin eyaletler tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatarak, başkent için bu yeni ceza uygulamasıyla ilgili nasıl bir düzenleme yapılabileceğini inceleyeceklerini kaydetti.

SUÇLA MÜCADELE VURGUSU

Ek olarak, ülke genelinde suçla mücadele için daha sıkı tedbirler alacaklarını belirten Trump, “Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum.” diyerek suç önleme çalışmalarındaki kararlılığını dile getirdi.