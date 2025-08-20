Trump, Cook’un İstifasını İstiyor

TRUMP, CUMHURİYETÇİ DAHA FAZLA SOMUT ARAŞTIRMA İSTİYOR

ABD’nin başkanı Donald Trump, Federal Rezerv Yönetim kurulu üyesi Lisa Cook’u görevinden ayrılmaya çağırdı. Bu isteğin arka planında, ABD Federal Konut Finans Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin Cook’un ipotek sözleşmeleriyle ilgili “yanlış beyan” iddialarını Adalet Bakanlığı’na iletmesi yer alıyor. Bloomberg’e ulaşan mektupta, Pulte’nin “Cook’un hem Michigan hem de Georgia’da aynı anda ‘birincil ikametgah’ koşuluyla ipotek alması, ipotek dolandırıcılığı” olarak değerlendirilebileceğini belirttiği ifade edildi.

GEORGIA’DA KİRALIK İDDİASI VE RESMİ SUÇLAMA YOK

Belgelerde, Cook’un Georgia’daki konutunu kısa bir süre sonra kiralık olarak listelediği konusunda iddialar da bulunuyor. Ancak şu ana kadar resmi bir suçlama yapılmadı. Adalet Bakanlığı ve Federal Rezerv, konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken, Cook’un da iddialara yanıt vermediği bildirildi. Son günlerde Trump yönetiminin, Demokrat isimlere benzer ipotek dolandırıcılığı soruşturmaları başlattığı biliniyor; bu kapsamda California Senatörü Adam Schiff ve New York Başsavcısı Letitia James de gündeme gelmişti.

FIRST BLACK WOMAN TO SERVE ON FEDERAL RESERVE BOARD

Lisa Cook, 2022’de ABD Başkanı Joe Biden tarafından Federal Rezerv’in yönetim kuruluna atanmıştır ve bu pozisyonda görev yapan ilk siyahi kadın unvanına sahiptir. Cook’un görev süresi 2038’de sona erecekken, ilerleyen dönemlerdeki durumu ise Adalet Bakanlığı’nın alacağı kararlara bağlı olacak.