Trump, Dini Özgürlükler Komisyonu Kuruyor!

BAŞKANLIK KARARNAMESİ İMZALANDI

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Mayıs 2025’te Beyaz Saray’da gerçekleştirilen tarihi bir etkinlikte Dini Özgürlükler Komisyonu’nun kurulmasına dair başkanlık kararnamesini imzaladı. Hristiyan, Yahudi ve Müslüman din adamlarının dua ettiği bu törende Trump, “Ülkemize dini geri getiriyoruz, bu önemli bir mesele!” diyerek kilise-devlet ayrılığı ilkesine meydan okudu. Komisyonun, tüm dinlerin özgür bir biçimde yaşanmasını teşvik edeceği ve özellikle antisemitizmle mücadele edeceği ifade edildi. Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick’in başkanlık edeceği bu komisyon, Trump’ın ikinci döneminde dini değerleri önceliklendiren politikalarının bir tezahürü olarak değerlendiriliyor.

BEYAZ SARAY’DA DUYURULDU

Trump, Beyaz Saray bahçesindeki Ulusal Dua Günü etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. “Beyaz Saray’da daha önce böyle bir şey yapılmadı. Başka hiçbir başkan buna izin vermedi,” diyen Trump, kilise ve devlet işlerinin ayrılması gerektiği yönündeki fikirlere karşı durdu: “Ayrılık olsun ya da olmasın, siz şu anda Beyaz Saray’da olmanız gereken yerdesiniz. Biz ülkemize dini geri getiriyoruz!” Tören, Amerikalı Müslüman din adamı “İmam Habeş”in ulusal ve küresel barış için yaptığı duayla sonlanmıştı.

KOMİSYONUN AMAÇLARI

Trump, komisyonun ABD’deki tüm inanç gruplarının özgürce ibadet edebilmesini sağlayacağını ve antisemitizmle mücadelede kritik bir rol oynayacağını vurguladı. Şubat 2025’te komisyonun kurulacağını söyleyen Trump, Temmuz 2024’teki suikast girişiminden kurtulmasını “Tanrının işi” olarak tanımlamıştı. Komisyonun, muhafazakâr Hristiyan değerlerini destekleyen Project 2025’le bağlantılı olduğu tartışmaları sürse de Trump bu bağlanıcı reddediyor.

TARTIŞMALAR VE ELEŞTİRİLER

Trump’ın “kilise-devlet ayrılığını bir süreliğine unutalım” ifadesi, ABD Anayasası’ndaki laiklik ilkesine karşı bir meydan okuma olarak değerlendirildi. Demokratlar, komisyonun muhafazakâr Hristiyan değerlerini dayatabileceğini ve diğer inanç gruplarını dışlayabileceğini savunuyor. Hukuk uzmanları, Project 2025’in kilise-devlet ayrımını zayıflatma hedefiyle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Bu duruma karşı Cumhuriyetçiler, komisyonun dini özgürlükleri pekiştireceğini ve antisemitizmle etkili bir şekilde mücadele edeceğini iddia ediyor.

KOMİSYONUN GELECEĞİ

Komisyona Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick’in liderlik edeceği belirtildi. Komisyonun, dini özgürlüklerle ilgili politikaları belirlemesi ve özellikle Yahudi karşıtlığına karşı somut adımlar atması bekleniyor. Fakat Trump’ın 2017’deki kürtaj karşıtı politikaları ve Müslümanlara uygulanan vize kısıtlamaları gibi geçmişteki kararları, komisyonun kapsayıcılığı konusunda soru işaretlerine neden oluyor.