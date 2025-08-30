Trump, Dört Gün Sonra Görüntülendi

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA DEDİKODULAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 26 Ağustos’taki kabine toplantısından bu yana kamuoyunda görünmemesi sosyal medya üzerinde sağlık durumu ile ilgili spekülasyonlar yaratıyor. Reddit platformunda başlatılan tartışmalar, Trump’ın hayatta olup olmadığına kadar uzandı. Trump’ın son olarak 26 Ağustos tarihinde Beyaz Saray’daki kabine toplantısında yer alması, ardından ekranlardan kaybolması sorgulamaları artırırken, sitede, “ABD Başkanı çarşamba gününden beri kamuoyunda görünmüyor, bu hafta sonuna yönelik planlanmış herhangi bir etkinlik yok. Öldüğüne dair söylentiler yayılıyor” şeklinde ifadeler paylaşıldı.

AÇIKLAMA VE GÖRÜNTÜLER

Bu gelişmelerin ardından, bir Beyaz Saray yetkilisi, Axios haber sitesine verdiği demeçte, “Trump’ın gayet iyi olduğu ve bugün golf oynamaya gideceği” bilgisini aktardı. Daha sonra X platformunda yer alan bazı hesaplardan Trump’ın ailesi ile birlikte Virginia’daki Trump Ulusal Golf Kulübü’nde golf oynamak üzere Beyaz Saray’dan çıkarken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı. Bu görüntüler Trump’ın sağlık durumu ve kamuoyundaki spekülasyonlara yanıt niteliği taşıyor.