Dünya Kupası finalinde kim olursa olsun, 19 Temmuz’da New Jersey’de ABD Başkanı Donald Trump’ın kupayı takdim etmesi bazı gerginliklere yol açabilir. Trump, turnuvadaki bir ülkeye savaş açtı, diğer birçok ülkeye sözlü savaş ilan etti ve halkları ile liderlerini aşağıladı. Güney Amerika’da seçimlere müdahale etti, dünya genelinde tarifeler uyguladı ve Amerika Birinci dış politikasıyla eski bağları kopardı.

ABD TAKIMINDAKİ GÖÇMEN KÖKENLİ OYUNCULAR VE VATANDAŞLIK HAKKI MÜCADELESİ

ABD’nin kupayı kazanması halinde, takımda birden çok göçmen oyuncu bulunuyor. İki maç sonunda takımın en golcü ismi Folarin Balogun. Annesi Nijerya doğumlu olan Balogun, yedi aylık hamileyken New York’tan ayrılamadı. Hayatının büyük kısmını İngiltere’de geçiren ve Fransa Ligi’nde Monaco forması giyen oyuncu, doğumla vatandaşlık hakkı sayesinde ABD’yi temsil edebiliyor. ABD’de doğan herkesin vatandaşlığı 14. Değişiklik ile güvence altına alınmış olsa da muhafazakâr ağırlıklı Yüksek Mahkeme, Trump’ın bu hakkı geçersiz kılıp kılamayacağına karar verecek. Trump’ın istediği gibi olursa Balogun, Nijerya ya da İngiltere için oynayacaktı.

TRUMP'IN İRAN, İSPANYA VE AVUSTRALYA İLE GERGİNLİĞİ

Trump, henüz turnuvadan elenmemiş olan İran’a savaş açtı. İspanya’yı İran savaşına karşı çıktığı için “korku gösterisi” olarak nitelendirdi ve ülkeyle tüm ticareti kesmekle tehdit etti. Avustralya’yı ise İran savaşında yardım etmediği için adını vererek eleştirdi. Oysa Trump, İsrail’le birlikte savaşı başlatmadan önce herhangi bir koalisyon kurma girişiminde bulunmamıştı.

AVRUPA'DAKİ MÜTTEFİKLERLE BOZULAN İLİŞKİLER VE NATO KRİZİ

NATO ile inişli çıkışlı ilişkisi, Batı Avrupa’nın büyük bölümünü tedirgin ediyor. Trump, NATO’nun merkezi Brüksel’i “cehennem çukuru” olarak tanımladı. Nobel Barış Ödülü’nü alamadığı için Norveç’e “şaka” dedi. FIFA, Trump’a teselli amaçlı bir barış ödülü verdi. Fransa ve Almanya liderleri, Trump’ı yabancılaştırmadan sakinleştirmeye çalışırken zor anlar yaşadı. Trump’ın müttefikleri Avrupa’da aşırı sağ partilerle bağ kurarken, Birleşik Krallık başbakanının siyasi çöküşünden keyif aldığı görüldü. İngiltere’de sahip olduğu golf sahası, açık deniz rüzgâr santrallerine karşı olumsuz tavrını tetiklemişti.

HAİTİ, AFRİKA ÜLKELERİ VE GÜNEY AFRİKA’YA YÖNELİK POLİTİKALAR

İlk döneminde Haiti ve Afrika ülkelerine “pislik ülke” diyen Trump, 2024 başkanlık kampanyasında Haitili sığınmacıların Ohio’da evcil hayvanları yediği yönünde yalan bir komplo teorisi yaydı. Muhafazakâr Yüksek Mahkeme, geçici yasal statüye sahip Haitililerin sınır dışı edilmesine izin verdi. Trump, Güney Afrika Cumhurbaşkanı’nı Oval Ofis’te “beyaz çiftçilere soykırım yapmakla” suçladı ve dünyanın büyük bölümüne iltica yollarını kapatırken Güney Afrikalı beyazları ABD’ye kabul etti.

KOMŞU ÜLKELER MEKSİKA, KANADA VE PANAMA KANALI TARTIŞMALARI

Trump, ev sahibi ülkeler Meksika ve Kanada’ya tarifeler, duvar ve Kanada’nın egemenliğini alma tehdidiyle yaklaştı. Jimmy Carter döneminde Panama’ya devredilen Panama Kanalı’nı geri almak istediğini söyledi.

GÜNEY AMERİKA’DA SEÇİM MÜDAHALELERİ VE TİCARET SAVAŞLARI

Arjantin’e dostu Cumhurbaşkanı Javier Milei’yi desteklemek için kurtarma paketi teklif etti. Paraguay’da veri merkezi projeleri potansiyeli görülürken, Ekvador’da uyuşturucu operasyonlarına askeri katılım oldu. Ancak Brezilya’ya, dostu eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’nun rakibini cezalandırmak için yüzde 40 gümrük vergisi uyguladı. Bolsonaro, darbe girişimi nedeniyle 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Trump, Kolombiya’daki seçimlerde aşırı sağ muhalefeti destekledi; liderleri Abelardo de la Espriella, dar bir ikinci turda önde gidiyor.

JAPONYA, AFRİKA VE ORTADOĞU’DAKİ DİĞER TARTIŞMALI ADIMLAR

Oval Ofis’te Japon liderini ağırlarken Pearl Harbor’la ilgili bir şaka yaptı. Biden yönetiminin Gana’da LGBT karşıtı yasalara karşı çıktığı yerde Trump yönetimi sessiz kaldı ve Senegal’deki benzer yasayı kınamadı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgını, ABD dış yardım kesintilerini gündeme getirdi. Saraybosna’daki ABD Büyükelçiliği, diplomatik anlaşmazlık sonrası bölgedeki rolünü sorguladı; Donald Trump Jr., Bosna-Hersek hükümeti tarafından yaptırım uygulanan bir ayrılıkçı liderle görüştü. Yüksek Mahkeme’nin iptal ettiği karşılıklı tarifeler, Bosna-Hersek ve küçük Tunus üzerinde aşırı baskı yarattı. Suudi Arabistan’la insan hakları sorunlarına rağmen sıcak ilişkiler sürerken, Körfez ülkeleri ABD’nin İran’la Cenevre’de yürüttüğü müzakereleri endişeyle izliyor. Trump’ın İbrahim Anlaşmaları’na yeni ülkeler çağrısı, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Katar üzerinde beklenmedik baskı oluşturdu.