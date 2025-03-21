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Trump, Eğitim Bakanlığı’nı Kapatma Kararı Aldı

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EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN KALDIRILMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 1979 yılından bu yana var olan Eğitim Bakanlığı’nı sona erdirmek amacıyla bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Beyaz Saray’da gerçekleştirilen bir törenle bu kararı alan Trump, bu adımın ABD eğitim sistemini Finlandiya, İsveç ve Çin gibi dünya genelindeki liderlerle aynı düzeye çıkaracağına dair taahhütte bulundu.

EĞİTİMİN YEREL YÖNETİMLERE DEVREDİLMESİ

Trump, eğitim idaresinin eyaletlere aktarılacağını duyurdu. Törendeki konuşmasında, “Eğitimi, çok basit bir şekilde, ait olduğu eyaletlere geri getireceğiz” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, eğitimle ilgili kararların yerel yönetimlere verilmesi hedefleniyor.

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