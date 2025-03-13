Trump Ekibine Türk İsmi Dahil Etti

TRUMP’IN EKİBİNE YENİ İSİM

ABD Kongresi’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ABD Başkanı Donald Trump, ekibine bir Türk ismi daha ekliyor. Otonom sürücüsüz araçlar konusunda uzmanlığı bulunan Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakanlığı’nda yeni oluşturulan bir “bakan yardımcılığı” pozisyonuna aday gösterildi. Seval Öz’ün adaylığı, Kaliforniya eyaletinden Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesine iletildi. ABD’deki bakanlıklar genellikle birden fazla bakan yardımcısı ile faaliyet gösteriyor. Beyaz Saray, Öz’ün Ulaştırma Bakanlığı’ndaki tam görevini henüz açıklamadı ancak geçmişi, bakanlıkta sürücüsüz araç politikasını denetlemekle sorumlu olabileceğini gösteriyor.

SEVAL ÖZ KİMDİR?

Seval Öz, Dr. Mehmet Öz’ün kız kardeşi olup 1961 doğumlu. Öz, 2011’de ABD San Francisco’daki Google merkezinde müdür olarak çalıştı. Wellesley Koleji mezunu olan Seval Öz, daha sonra Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) elektronik eğitimi aldı. Öz, kendisi hakkında, “Uzun yıllar New York’ta bankacılık yaptım. Özellikle yatırım bankacılığı alanında uzmanım. San Francisco’ya yerleştikten sonra finans sektöründe çalışmaya başladım. Rüya doğunca dört yıl mesleğime ara verdim. Bu süreçte ağabeyim Mehmet Öz ile ABD’deki çocukların sağlık eğitimleriyle ilgili bir projeye başladım.” demişti. Türkiye’ye sık sık geldiğini belirten Öz, “Elbette en çok annemi, babamı, arkadaşlarımı özlüyorum. Boğaz ve Kapalıçarşı’yı çok seviyorum. Halıcılar ve kumaşçılara gidip alışveriş yaparım. Gümüşçülere, bakırcılara uğrarım. Arada bir baklava kaçamağı yapıyorum.” şeklinde konuşmuştu. Seval Öz, otomotiv devi Continental’da Akıllı Ulaşım Sistemleri Bölümünün CEO’su olarak görev aldı. Ayrıca GoogleX ve Cuil gibi firmalarda da çeşitli pozisyonlarda bulundu. Öz, sivil toplum alanında da aktif olarak Endeavor Danışma Kurulu Üyesi, New York Halk Kütüphanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve New York Türk Amerikan Derneği Yönetim Kurulu’nda görevini sürdürüyor. Kadınların teknolojideki liderliği üzerine sıkça sunum yapan Öz, Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı Global Kadınlar APEC inisiyatifinde de Google’ı temsil etti.

ÖZ AİLESİ VE MİRAS KAVGASI

Seval Öz, Konya kökenli bir aileden geliyor. Mehmet Öz’ün babası Prof. Mustafa Öz, 1959 yılında Suna Atabay ile evlendi. Mehmet Öz’ün yanı sıra Seval ve Nazlım adında iki kız kardeşi bulunuyor. Prof. Mustafa Öz, 3 Ekim 1925 tarihinde Konya’nın Bozkır ilçesinde doğdu. Devlet parasız yatılı okullarında eğitim aldıktan sonra 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden burslu olarak mezun oldu ve ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. 54 yıl Amerika’da kaldıktan sonra Türkiye’ye geri döndü. Seval Öz, ailelerini Konya’dan İstanbul’a göç etmiş bir aile olarak tanımlıyor. 2019 yılında, babalarının vefatının ardından Öz kardeşler arasında bir miras tartışması yaşandı. Kız kardeşlerden Nazlım Öz, 2020’de abisi Mehmet Öz’ün iki gayrimenkul için toplam 15 bin dolarlık aylık geliri kendisiyle paylaşmadığını iddia etmişti. Dr. Öz de kız kardeşinin babasının imzasını taklit ederek gelir elde ettiğini öne sürdü. Aday gösterilen Seval Öz, bu davalarda Mehmet Öz ile birlikte hareket etti ve Nazlım’a karşı hukuki süreç başlattı.

MEHMET ÖZ’ÜN ADAYLIK PROSESİ

Seval Öz, Trump’ın Sağlık Sigortası Departmanı başkanı olarak aday gösterdiği Dr. Mehmet Öz’ün kız kardeşi. Kalp cerrahı ve eski televizyon sunucusu olan Mehmet Öz’ün Senato Finans Komitesindeki onay oturumunun 14 Mart Cuma günü gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu oturum ile tarihte ilk kez hem Türk hem Amerikan vatandaşı olan bir kişi ABD Senatosu’nda onay alma sürecine girecek.