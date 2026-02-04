Trump Epstein Konusundaki Savunmasını Dile Getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te geçici bütçeyi imzaladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TAMAMEN MASUMUM

Trump, Jeffrey Epstein olayı ile ilgili olarak masum olduğunu savundu ve “Sonunda masum olduğum ortaya çıktı, tamamen masumum. Binlerce, milyonlarca sayfa belge, tüm bunlara rağmen, benimle ilgili kesinlikle hiçbir şey bulamadılar.” diyerek durumu değerlendirdi. Epstein meselesini geride bırakıp ülke meselelerine dönülmesi gerektiğini vurguladı. “Epstein ile yakından ilişkili birçok Demokrat var. Ama size karşı dürüst olacağım, artık ülkeyi yönetmeye geri dönmeliyiz. Jeffrey Epstein hayattayken kimse onu umursamıyordu, öldüğünde ise onu umursamaya başladılar. Ama bu gerçekten Demokratların sorunu, Cumhuriyetçilerin değil. Cumhuriyetçilerin tek meselesi, geri dönüp ülkemizi yönetmemiz gerektiği.” şeklinde konuştu.

Trump, İngiltere’de devlet sırlarını Jeffrey Epstein ile paylaşmakla suçlanan Lord Peter Mandelson’un Lordlar Kamarası’ndan ayrılma kararını da gündemine aldı. Mandelson’u tanıdığını ama konusu hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığını belirtti. “Bu çok kötü bir durum” diyen Trump, Epstein ile herhangi bir bağı olmadığını ifade etti. “Epstein’den bahsetmişken şunu söyleyeyim: Wolf adlı bir muhabir ile Epstein’in bana karşı komplo kurduğu ortaya çıktı. Bu bilgi dün milyonlarca sayfalık belgede yer aldı. İnanılmaz ama seçimleri kaybetmemi sağlamak için bana karşı birlikte hareket etmişler. Benimle ilgili söylenen tek şey buydu.” şeklindeki ifadesi dikkat çekti.

HİLLARY CLINTON İÇİN “ÇOK YAZIK” YORUMU

Hillary Clinton ve Bill Clinton’ın Kongre’de ifade verecek olmaları konusundaki görüşü ise “Dürüst olmak gerekirse bu çok yazık, onu her zaman sevmişimdir. O çok yetenekli bir kadındı. Diğerlerinden daha iyi tartışıyordu. Bu durumunu görmek hoşuma gitmiyor.” şeklinde oldu. Trump, Demokratların Epstein konusunda ciddi sorunları olduğunu dile getirdi.

TRUMP’TAN SERT TEPKİ

Trump, bir muhabirin “Adalet bekleyen insanlara, özellikle mağdurlara ne söylersiniz?” sorusuna sert yanıt vererek, “Sen en kötü muhabirsin. CNN’in reyting alamamasına şaşmamalı, sizin gibiler yüzünden.” sözleriyle tepki gösterdi. “Genç bir kadınsın, seni on yıldır tanıyorum ancak bir kez bile gülümsediğini görmedim” diyen Trump, muhabiri eleştirerek “Neden biliyor musun? Çünkü gerçeği söylemediğinizi biliyorsunuz. Çok dürüst olmayan bir kurumsunuz ve bundan utanmalısınız.” ifadelerini kullandı.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

Jeffrey Epstein, 14 yaş altındaki birçok genç kıza cinsel istismar suçlamaları ile yargılanırken, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan’daki hücresinde ölü bulunmuştu. Epstein dosyalarında Trump, Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore gibi ünlü isimlerin yer aldığı belirtilmişti. FBI, Epstein’ın ölümüne dair yaptığı incelemede ünlü isimlerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü iddialarını reddedip, Epstein’ın hücresinde intihar ettiğini bildirmişti.