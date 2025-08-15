Trump, Eylül’de Tel Aviv’i ziyaret edebilir

ATEŞKES VE ESİR TAKASI MÜZAKERELERİ HIZLANIYOR

Gazze Şeridi’nde devam eden ateşkes ve esir takası müzakereleri diplomatik trafiği artırıyor. İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan bilgilere göre, Beyaz Saray kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakerelerde bir ilerleme olursa Eylül ayında İngiltere ziyareti öncesinde Tel Aviv’e gelebileceğini belirtti. Eğer bu ziyaret gerçekleşirse, Trump’ın İngiltere Kralı 3. Charles’ın davetiyle 17-19 Eylül tarihlerinde Londra’ya gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde İsrail’i ziyaret etmesi söz konusu. Beyaz Saray yetkilileri, “Başkan, eylülde Britanya’yı ziyaret edecek ve İsrail’de mola vermesi mümkün, ancak kesin değil ve henüz kesinleşmedi. Gelişmelere bağlı” şeklinde ifade etti. Bir İsrailli yetkili ise Trump’ın İsrail’e gelebileceğini, ancak henüz “somut” bir durumun ortaya çıkmadığını dile getirdi.

WASHINGTON YÖNETİMİNDEN BASKI

Haberde, Washington yönetiminin Gazze’de kapsamlı bir ateşkes anlaşması için taraflara baskı yaptığı da vurgulandı. İsrail ve Hamas heyetlerinin Doha ve Kahire’de temaslarda bulunduğu bildiriliyor. İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonu, Mossad Direktörü David Barnea’nın Gazze’de ateşkes ve esir takası müzakereleri çerçevesinde Katar’ı ziyaret ettiğini belirtmişti. Bu arada Hamas yöneticisi Halil el-Hayye liderliğindeki bir heyet, müzakerelere dair görüşmeler yapmak üzere 12 Ağustos Salı günü Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitmişti.

MÜZAKERELER İSRAİL’İN TUTUMU NEDENİYLE TIKANMIŞTI

Gazze’de ateşkes müzakereleri, İsrail’in tutumu nedeniyle çıkmaza girmişti. İsrail, Temmuz’un son haftasında Gazze’den çekilme, savaşı sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi ana başlıklarda taviz vermeden Katar’da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekilmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, aynı hafta “Hamas’ın ateşkes konusunda isteksiz” olduğunu öne sürerek, Katar’ın başkenti Doha’da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini “danışma amacıyla” geri çağırma kararı aldıklarını belirtti. Hamas, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu ifade etse de, İsrail’in kendi şartlarının geçerli olduğu geçici bir ateşkes dışında bir teklifi kabul etmediğini kaydetti. Öte yandan, İsrail’in Hamas’ın ateşkes teklifini kabul etmediğini ileri sürdüğü bildiriliyor.