Trump: “Fed Çoğunluğu Yakında Elde Edeceğiz.”

TRUMP’IN COOK’A YANITI

Trump, kabine toplantısı ardından basın mensuplarının, Cook’un görevine son vermesine yönelik sorularını cevapladı. Cook’un bu duruma karşı dava açacağı açıklamasını paylaşan Trump, “Her zaman yasal mücadelelerim oldu. Yıllarca süren, sahtekar insanlarla yasal mücadelelerim oldu. (Cook) bir kural ihlali yapmış gibi görünüyor, ama o bir kural ihlali yapamaz, özellikle de bu kural ihlalini, çünkü düşünürseniz, o mortgage oranlarından sorumlu” dedi.

POWELL’A ELEŞTİRİLER

Cook’un pozisyonu için aday düşünüp düşünmediğine dair gelen soru üzerine Trump, bu görev için iyi adayların var olduğunu belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell’ı “kötü bir tavsiye” ile göreve aday gösterdiğini ifade eden Trump, “çok geç” olarak nitelendirdiği Powell’ın ABD’ye büyük miktarlarda para kaybettirdiğini ve konut piyasasına zarar verdiğini dile getirdi.

KONUT SEKTÖRÜNÜN GÜZEL GELECEĞİ

Trump, konut sektörünün mevcut durumunun iyi olduğunu ancak Powell’ın yüksek faiz oranları dolayısıyla sektörde daha fazla zayıflık yaşandığını öne sürdü. Bu sorunu çok kısa sürede çözeceklerini belirten Trump, “Neyse ki çok çabuk gidiyor” diyerek Fed Başkanının görev süresinin yakında sona ereceğini vurguladı.

FAİZ ORANLARINDA DÜZENLEME

Trump, “Çok kısa bir süre içinde çoğunluğu elde edeceğiz, çoğunluğu elde ettiğimizde her şey harika olacak, konut piyasası hareketlenecek ve her şey harika olacak” ifadesini kullandı. Ayrıca, mevcut yüksek faiz oranlarına dikkat çeken Trump, konut sektöründeki tek sorunun bu olduğunu savunarak, “Faiz oranlarını biraz düşürmemiz gerekiyor ve bunu yaptığımızda, çok büyük bir fark olacak” değerlendirmesinde bulundu.