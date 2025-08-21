Trump, Fed Üyelerini İstifaya Çağırıyor

ABD BAŞKANI TRUMP’IN İSTİFA ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Rezerv Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook’un istifasını istedi. Bu çağrı, ABD Federal Konut Finans Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin Cook ile ilgili ipotek sözleşmeleri üzerinde yaptığı “yanlış beyan” iddialarını Adalet Bakanlığı’na taşımasının ardından gündeme geldi. Bloomberg’in elde ettiği bilgiye göre Pulte, yazdığı mektupta Cook’un hem Michigan hem de Georgia’da iki farklı konut için aynı anda “birincil ikametgah” şartıyla ipotek aldığını öne sürdü. Bu durumun ipotek dolandırıcılığı kapsamına girdiği ifade ediliyor. Ayrıca, Georgia’daki konutun kısa bir süre içinde kiralık olarak listelendiği de iddialar arasında bulunuyor. Ancak şu ana kadar resmi bir suçlama yöneltilmedi. Adalet Bakanlığı ve Fed konuyla ilgili konuşmazken, Cook da iddialara yanıt vermedi. Trump yönetimi, son günlerde Demokrat isimlere yönelik benzer ipotek dolandırıcılığı araştırmalarını gündeme taşımıştı. California Senatörü Adam Schiff ve New York Başsavcısı Letitia James de bu bağlamda hedef alınmıştı. Cook, 2022 yılında Biden tarafından Fed yönetim kuruluna atandı ve bu kurumda görev yapan ilk siyahi kadın oldu. Cook’un görev süresi 2038’de sona erecek ve geleceği, Adalet Bakanlığı’nın alacağı kararlara bağlı olacak.

COOK’TAN AÇIKLAMA: İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM

Lisa Cook, FHFA Direktörü Bill Pulte’nin iddiaları ve Trump’ın istifa çağrısının ardından bir açıklama yaptı. Cook, Pulte’nin kendisi Fed’e katılmadan 4 yıl önceki bir mortgage başvurusu dolayısıyla soruşturulması için başvurduğunu sosyal medya üzerinden duyurduğuna dikkat çekti. “Bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok.” ifadesini kullanan Cook, Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak mali geçmişiyle ilgili her türlü soruyu ciddiye aldığını belirtti. Bu nedenle meşru soruları yanıtlamak ve gerçekleri ortaya koymak için gerekli bilgileri topladığını ifade etti.