Trump, Fed Üyesi Cook’u Görevden Aldı

TRUMP’IN MEKTUBU VE CEVABI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’a yazdığı mektubu paylaştı. Mektubunda, Fed yasasının kendisine verdiği yetkilere vurgu yapan Trump, “Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız” ifadesini kullanıyor. Trump, bu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak, “sebep” olması durumunda bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını sağladığını belirterek, Cook’u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu ifade ediyor.

COOK’UN OLASI YANLIŞ BEYANLARI

Trump, Cook’un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğini öne sürüyor. Cook’un iki hafta arayla iki farklı mülkün birincil ikametgahı olacağına dair taahhüt verdiği belgeleri imzaladığını aktaran Trump, “İkinci taahhüdünüzü verirken ilk taahhüdünüzden haberdar olmadığınız düşünülemez. Her ikisini de yerine getirmeyi amaçlamış olmanız imkansız” değerlendirmesini yapıyor. Fed’in faiz oranlarını belirlemek ve üye bankaları düzenlemek konusundaki sorumluluğuna dikkati çeken Trump, Amerikan halkının, politika belirleme ve Fed’i denetleme görevini üstlenen üyelerin dürüstlüğüne güvenebilmesi gerektiğini vurguluyor.

TRUMP’IN İSTİFA ÇAĞRISI

Trump, “Finansal bir konuda sergilediğiniz aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden davranışınız ışığında, onlar ve ben sizin dürüstlüğünüze bu tür bir güven duymuyoruz. En azından, söz konusu davranış, finansal işlemlerde, finansal düzenleyici olarak yetkinliğinizi ve güvenilirliğinizi sorgulamaya neden olan türden bir ağır ihmal sergilemektedir” ifadelerini kullanarak, Cook’a istifa çağrısı yapmıştı. Geçen hafta, sosyal medya hesabında, Bloomberg’in Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin Cook hakkında soruşturma açılması talebinde bulunduğunu belirten bir haberi paylaşarak, “Cook hemen istifa etmelidir” ifadesini kullanıyor.

COOK’UN AÇIKLAMASI

Pulte’nin iddiaları ve Trump’ın istifa çağrısının ardından Cook, Pulte’nin kendisinin Fed’e katılmadan 4 yıl önce yaptığı bir mortgage müracaatı nedeniyle soruşturma açılması için başvuruda bulunduğunu sosyal medyada duyurduğunu kaydederek, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok” açıklamasını yapıyor.