“Trump, Filistin Devletini Tanıyacak”

ABD BAŞKANI TRUMP’IN İLANI MERAK UYANDIRIYOR

ABD’nin başkanı Trump, Orta Doğu ziyaretinden önce “büyük bir açıklama yapacağı” duyurusuyla kamuoyunda büyük bir merak yarattı. Ancak İsrail basınında yayımlanan Jerusalem Post’un haberi, bu merakı daha da derinleştirdi. Gazeteye göre, Trump, İsrail’e yapmayı planladığı ziyaretini iptal etti ve Suudi Arabistan’a gitmeden önce Filistin devletini tanıyacak. Haberde, “körfezden isimsiz bir siyasi kaynağa” atıfta bulunularak, Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan ilişkilerinin kötüleştiği ve buna rağmen Filistin hükümetini resmi olarak tanıyacağı ifade ediliyor.

KÖRFEZ ZİRVESİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR GETİREBİLİR

Suudi Arabistan’daki körfez zirvesi, Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemi boyunca Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği ilk ziyaret çerçevesinde yapılacak. Riyad’da gerçekleştirilecek olan bu buluşma, Trump’ın 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşen ilk Körfez zirvesinin ardından aynı konuda düzenlenecek ikinci toplantı olacak. Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Beyaz Saray’daki görüşmesinde bu zirveyi işaret ederek “çok önemli bir açıklama” yapacağını belirtmişti. Zirveye tüm körfez ülkelerinin liderleri katılacak. Fakat uzun zamandır kamu etkinliklerine katılmayan Kral Selman bin Abdülaziz’in sağlık durumu nedeniyle bu zirvede yer almayacağı kaydediliyor. Jerusalem Post’a bilgi veren eski bir Körfez diplomatı, “Başkan Donald Trump, Filistin Devleti’ne dair bir açıklama yapacak ve Hamas’ın olmadığı bir devletin kurulmasına yönelik Amerikan tanımasını ilan edecek” dedi. Bu durumun gerçekleşmesi, Ortadoğu’daki güç dengelerini etkileyebilecek önemli bir karar olacağını ve Abraham Anlaşmaları’na yeni ülkelerin katılmasına yol açabileceğini ifade etti.

İDDİALAR YALANLANIYOR

Bununla birlikte, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, bu iddiaları sosyal medya platformu X üzerinden yalanladı. Huckabee, “İsrail’in ABD’den daha büyük bir dostu yok” diyerek, “Jerusalem Post’un bu kimliği belirsiz “kaynaktan” daha iyi kaynaklara ihtiyacı var. 4 yaşındaki torunum Teddy daha güvenilir. Bu haberi Teddy’den dinleyin. Bu makale saçmalık.” şeklinde ekleme yaptı. Huckabee, ayrıca İsrail’in i24 haber kanalına verdiği bir röportajda, Trump ve Netanyahu’nun Suriye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili anlaşmazlıklar yaşadığını, fakat birbirlerine duydukları sevginin hala devam ettiğini belirtti. Huckabee, “Trump hala İsrail’i seviyor” diyerek durumu özetledi.