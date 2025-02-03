Trump: Gazze Ateşkesine Garanti Yok

ABD BAŞKANI TRUMP’IN BASIN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlediği imza töreninin ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Gazze’deki ateşkesin devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya yanıt verirken, “Onun süreceğine ilişkin bir güvencem yok, bu anlaşmanın devam edeceğine ilişkin bir garantimiz yok” dedi.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞME PLANI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da bir araya geleceğini belirten Trump, bu görüşmede bölgedeki tüm meseleleri ele alacaklarını kaydetti. İşgal altındaki Batı Şeria’nın İsrail tarafından ilhak edilip edilmeyeceğiyle ilgili bir soruya ise Trump, bu konuda konuşmak istemediğini vurguladı, fakat İsrail’in Orta Doğu’da oldukça küçük bir toprak parçasına sahip olduğunu ifade etti.

UKRAYNA İLE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASI

Ukrayna’daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, verdikleri milyonlarca dolarlık desteği hatırlatarak Kiev yönetimiyle görüşmeler yaptıklarını aktardı. ABD olarak Ukrayna’ya gelecekte de destek vermeye devam etmeleri durumunda bunun bir karşılığının olması gerektiğinin altını çizen Trump, “Şu anda onlarla bazı anlaşmalar üzerinde çalışıyoruz. Onlara sağladığımız bazı garantiler var. Ukrayna’da çok değerli nadir toprak elementleri olduğunu söylüyoruz. Biz garanti olarak ne koyduysak onu istiyoruz. Bu yüzden Ukrayna’yla, onlara sağladığımız şeylerin nadir toprak elementleri karşılığında güvence altına alınacağı bir anlaşma yapmayı düşünüyoruz.” şeklinde konuştu. Trump, daha önceki beyanatlarında Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulamış ve bu bağlamda her iki ülkenin liderleriyle yakın zamanda görüşeceğini ifade etmişti.