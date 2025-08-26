Trump: Gazze’de 2-3 hafta içinde çözüm

GİDEREK KÖTÜLEŞEN GAZZE DURUMU

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile Oval Ofis’te gerçekleştirdiği görüşmede Gazze ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazze’de ciddi bir açlık sorunu yaşandığını belirten Trump, “Bu durum uluslararası kurumlar tarafından da teyit ediliyor,” ifadesini kullandı. Trump, Gazze’deki açlık sorununun yanı sıra, “açlıktan daha kötü olan insanların öldürülmesi gibi diğer tüm sorunlar sürüyor,” diyerek bu meselelerin acil bir çözüm gerektirdiğini vurguladı.

ACİL ÇÖZÜM GEREKEN BİR DURUM

Gazze Şeridi’ndeki durumun giderek kötüleştiğine dikkat çeken Trump, bu süreçte sona yaklaşıldığını ifade etti. Filistinliler ile İsrailliler arasındaki savaşın uzun süredir devam ettiğini hatırlatan Trump, “Bence 2-3 hafta içinde oldukça iyi ve kesin bir sonuca varacağız ama bunu söylemek zor,” dedi. Ancak bunun gerekliliğine vurgu yaparak, “bu durum sona ermek zorunda,” şeklinde konuştu. Ayrıca ABD’nin Gazze’ye 60 milyon dolarlık gıda yardımı gönderdiğini ve bu yardımların dağıtıldığını belirtti.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Trump, Gazze’deki insani krizin sona ermesi için ABD’nin diplomatik girişimlerde bulunup bulunmadığı yönündeki bir soruya yanıt vererek, bu yönde çaba gösterdiklerini ifade etti. Bu konuda söz alan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise “Bu girişimlerimiz hiç durmadı, Hamas’ın olmadığı bir çözüm için çalışıyoruz,” açıklamasını yaptı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE GAZETECİLER

Trump, “İsrail Gazze’deki bir hastaneyi bombaladı, 5 gazeteci dahil 20 kişi öldü. Ne dersiniz?” şeklindeki soruya, “Bu ne zaman oldu? Bilmiyordum,” diyerek yanıt verdi. Ardından, “Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz,” diye ekledi. Trump, İsrail’e yönelik herhangi bir eleştiride bulunmadı fakat Gazze’deki durumun “çok kötü” olduğunu ifade etti.