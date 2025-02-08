Trump: Gazze Planı İçin Acelem Yok

ABD BAŞKANI TRUMP’IN JAPONYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’yı Beyaz Saray’da ağırladı. İki liderin buluşması öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, uluslararası alanda dikkat çeken Gazze planına dair değerlendirmelerde bulundu.

ACELECİ TUTUM YOK

Tartışmalı plana ilişkin herhangi bir aceleleri olmadığını belirten Trump, “Planı ilerletmek için kesinlikle acelemiz yok” sözleriyle bu durumu vurguladı.

TRUMP’TAN GAZZE’DE DEVLET YENİDEN YAPILANDIRMASI

Daha önce yaptığı açıklamalarda, Gazze’de yaşayanların güvenli bir alternatif sunulduğu takdirde bölgeye dönmek istemeyeceklerine dikkat çeken Trump, kişilerin farklı ülkelere yerleştirilebileceğini belirtmişti. Gazze Şeridi’nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından devralınacağını ifade eden Trump, “Bölgenin kontrolünü biz sağlayacağız. Tehlikeli patlamamış mühimmatları ve silahları temizlemekten, yıkılan binaları kaldırmaktan ve bölgeyi yeniden inşa ederek sınırsız iş ve konut imkânı yaratmaktan sorumlu olacağız” dedi.

YENİ PROJELER VE KALKINMA PLANLARI

Trump, sosyal medya platformunda yaptığı son açıklamada, Gazze’de modern yerleşim alanları inşa edileceğini belirtti. “Filistinliler, çok daha güvenli ve güzel evlere yerleştirilecek. Böylece gerçek anlamda mutlu, güvende ve özgür olma şansları olacak” açıklamasını yapan Trump, ABD’nin en iyi ekiplerle iş birliği içinde çalışacağını belirtti. Ayrıca, bölgede ilerleyecek kalkınma sürecinin dikkatli ve kademeli bir şekilde yürüyeceğini vurguladı. Trump, projenin askeri bir müdahale gerektirmeyeceğini ve bölgeye istikrar getireceğini öne sürdü.