Trump Gazze Planını Resmen Duyurdu

ABD’NİN GAZZE’DEKİ PLANI

Filistinliler başta olmak üzere dünya genelinden gelen tepkileri göz ardı eden ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’den çekilmeyeceğini bir kez daha ortaya koydu. Trump, Amerika’nın Gazze’de kalkınma projeleri için dünyanın dört bir yanından gelen ekiplerle çalışacağını açıkladı. Ayrıca, Gazze Şeridi’nin savaşın ardından İsrail’e devredileceğini savundu.

YENİ İNŞAAT PROJELERİ

ABD Başkanı, Amerika’nın “türünün en büyük ve en görkemli gelişmelerinden biri” olarak nitelendirdiği inşaat projelerine yavaş ve dikkatli bir şekilde başlayacaklarını belirtti. Trump, Gazze için “ABD askerine ihtiyaç duyulmayacağını” dile getirerek, bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin bir değerlendirme yaptı. Ek olarak, Gazze’den çıkarılan Filistinlilerin daha güvenli bölgelere yerleştirileceğini öne sürdü.