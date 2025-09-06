Trump, Gazze Sorusu Üzerine Yanıtladı!

HAMAS’LA MÜZAKERE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında güncel konular hakkında bilgiler verdi. Gazze meselesine değinen Trump, “Hamas’la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak dedik.” dedi.

ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI ÜZERİNE

Trump, müzakerelerin merkezinde 20 esirin serbest bırakılması bulunduğunu ve bu esirlerin durumu üzerinde Hamas ile görüşmeler yaptıklarını vurguladı. Ayrıca, 30 esirin de ölmüş olabileceğini düşündüklerini aktardı.