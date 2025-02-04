Trump: Gazze’ye Geri Dönmeyecekler

ABD BAŞKANI VE İSRAİL BAŞBAKANINDAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump’ın açıklamalarında önemli noktalar aşağıdaki gibi öne çıktı.

GAZZE’DEKİ SORUNLAR ÜZERİNE DEĞİNİLDİ

Trump, “Karmaşık bir durumun içerisindeyiz” diyerek, Gazze’nin mevcut durumunu değerlendirdi. “Gazze şu an yıkım sahası. Binanın çoğu yıkıldı. Gazze yaşanabilir bir yer değil.” diyerek durumu özetledi. Geçmişteki durumu anımsatarak, “Geçtiğimiz yıllara baktığımızda Gazze ölümle kaplı.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Çok güzel bir alan var. İnsanların ölümden korkmamasını sağlamak istemiyoruz.” sözleriyle Gazze’deki insanların yaşam koşullarını vurguladı.

TÜNELLER VE GÜVENLİK SORUNU

Trump, Gazze’deki patlayıcı duruma dikkat çekerek, “Bu bizim için önemli.” dedi. Tüneller konusundaki belirsizlikleri de dile getirerek, “Tüneller var. Tünellerde kimin olduğunu bilinmiyor. Tünellerin nereye uzandığı bilinmiyor.” açıklamasında bulundu. “Bunu çözmemiz için çalışmamız lazım.” ifadesiyle de çözüm sürecine vurgu yaptı.