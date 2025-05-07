Trump Gazze’ye Vali Atamayı Planlıyor

TRUMP’IN SÖYLEMLERİ TEPKİ ÇEKİYOR

Donald Trump’ın Gazze’ye yönelik çeşitli ifadeleri, önemli bir tepki oluşturuyor. Gazzelilerin geri dönmesine izin vermenin büyük bir hata olacağını ileri süren Trump, “Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde.” şeklinde açıklama yaptı ve bu durum eleştirilerin odak noktası oldu. Trump, Gazzelileri yerinden etmeye yönelik planlarından her platformda bahsetmeye devam ediyor ve şimdi yeni bir söylemle gündemde.

GEÇİCİ YÖNETİM ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Al Arabiya’nın haberine göre, Trump’ın Gazze’ye yeni bir vali atayacağına dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Konuyla ilgili beş kaynak, ABD ve İsrail’in, savaş sonrasında Gazze’de geçici bir yönetim oluşturma üzerinde tartıştığını belirtti. Kaynaklara göre, “üst düzey” istişareler, Gazze Şeridi’nin askerden arındırılacağı ve istikrara kavuşacağı, işleyen bir Filistin yönetiminin ortaya çıkması için gerekli olan sürecin başlangıcını işaret ediyor. Bu sürecin, gerektiği takdirde Gazze’yi denetleyecek bir ABD yetkilisinin liderliğinde bir geçiş hükümeti kurulmasına odaklanacağı ifade edildi.

GÖRÜŞMELERİN AŞAMASI VE TAKVİM BELİRSİZLİĞİ

Beş kaynak, şu an ön aşamada olan görüşmelerin, ABD liderliğindeki bir yönetimin görev süresine dair belirli bir takvim oluşturulmadığını, bunun sahadaki duruma bağlı olacağını dile getirdi. Bu durum, söz konusu yönetimin etkinliğinin ne zaman ve nasıl şekilleneceğine dair belirsizlikler doğuruyor.

YENİ ÖNERİLER VE GÜVENLİ KORİDORLAR

El Arabiya kaynakları, çarşamba günü ABD’nin Gazze’ye yönelik yeni bir önerinin önümüzdeki saatlerde netleşeceğini aktardı. Bu öneride, Gazze’de güvenli koridorların açılması ve yardımların dağıtılacağı özel noktaların oluşturulması gibi konuları kapsadığı da belirtiliyor. Arabulucular, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde bu öneriyi son haline getirmeyi umuyor.