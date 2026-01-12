Trump: Grönland’ı Almamamız Durumunda Rusya Alır

trump-gronland-i-almamamiz-durumunda-rusya-alir

Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Grönland konusundaki niyetlerini dile getirerek, “Eğer biz Grönland’ı almazsak, Rusya ya da Çin alır ve buna izin vermeyeceğim” dedi. Prensip olarak bir anlaşmaya açık olduğunu belirten Trump, ABD’nin bu konudaki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurguladı. Ancak Moskova veya Pekin’in Grönland’a yönelik bir talep bulunmadığı biliniyor. Grönland’ın savunma kapasitesini eleştiren Trump, “iki köpek kızağı” ile “muhripler ve denizaltılarla” karşı karşıya olunduğunu öne sürdü.

ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRDİ

Trump, NATO’ya olası etkileri hakkında bir soruya yanıt vererek, “Bu NATO’yu etkilerse, etkiler. Ama onlar bize bizden daha çok ihtiyaç duyuyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, savunma harcamalarının artırılması konusundaki baskı ile ittifakı ‘kurtardığını’ da ifade etti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump’ın açıklamalarının ardından yaptığı değerlendirmede, Danimarka’nın “kader anı” yaşadığını belirterek, ABD’nin NATO’ya sırtını dönme ihtimalinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Frederiksen, “Eğer Amerikalılardan gördüğümüz şey, bir müttefiki tehdit ederek Batı ittifakına ve NATO iş birliğine sırt çevirmekse, bu şimdiye kadar yaşamadığımız bir durumdur ve her şey durma noktasına gelir” diye konuştu.

DANIŞMALAR DEVAM EDİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Danimarkalı yetkililerle bu hafta görüşeceklerini ve “satın alma” seçeneğini gündeme getireceklerini açıkladı.

AVRUPA VE NATO’DA BELİRSİZLİK

Avrupalı liderler, Grönland ve Danimarka’nın egemenlik haklarına dikkati çekerken, Trump’ı nasıl caydırabileceklerine dair net bir strateji oluşturmuş değiller. Avrupa basınındaki haberlere göre, olası seçenekler arasında diplomatik girişimler, Arktik güvenliğinin güçlendirilmesi, ekonomik yaptırımlar ve NATO kapsamında askeri varlığın artırılması yer alıyor. Danimarka askerleri, Eylül 2025’te Grönland’ın Kangerlussuaq bölgesinde NATO tatbikatlarına katılmıştı. Ancak Trump’ın açıklamaları, Avrupa basınına göre, ittifak içinde yeni bir krizin kapısını aralamış durumda.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Salı Akşama Kadar Sürüyor

İstanbul'da kar yağışı etkisini gösteriyor; batı ilçeleri ve yüksek bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Havanın salı akşamına kadar soğuk ve yağışlı kalması bekleniyor.
Gündem

Trump Grönland Konusunda Kesin Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Trump, Grönland'ı almakta kararlı olduğunu belirterek, adanın savunmasını hafife aldı. Danimarka ise bu durumu ciddi bir bunalım olarak değerlendirdi. Avrupa ve NATO'da da kaygılar artıyor.
Gündem

Emre Mor İçin Kayserispor İhtimali Masada

Fenerbahçe ile yollarını ayırması muhtemel olan Emre Mor'un Kayserispor'a transfer olabileceği konuşuluyor. Bu, futbolcunun kariyerinde yeni bir döneme işaret edebilir.
Gündem

Fed Başkanı Powell Hakkında Ceza Soruşturması Başlatıldı

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Kongre'deki ifadeleri nedeniyle federal savcılarca soruşturuluyor. Powell, Trump yönetiminin faiz politikası baskılarını sürece bağladı.
Gündem

Galatasaray’da Transfer Planları Revize Edildi

Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray, transfere erkenden yönelerek özellikle orta sahaya takviyeler yapmayı planlıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.