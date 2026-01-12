Trump: Grönland’ı Almamamız Durumunda Rusya Alır

Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Grönland konusundaki niyetlerini dile getirerek, “Eğer biz Grönland’ı almazsak, Rusya ya da Çin alır ve buna izin vermeyeceğim” dedi. Prensip olarak bir anlaşmaya açık olduğunu belirten Trump, ABD’nin bu konudaki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurguladı. Ancak Moskova veya Pekin’in Grönland’a yönelik bir talep bulunmadığı biliniyor. Grönland’ın savunma kapasitesini eleştiren Trump, “iki köpek kızağı” ile “muhripler ve denizaltılarla” karşı karşıya olunduğunu öne sürdü.

ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRDİ

Trump, NATO’ya olası etkileri hakkında bir soruya yanıt vererek, “Bu NATO’yu etkilerse, etkiler. Ama onlar bize bizden daha çok ihtiyaç duyuyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, savunma harcamalarının artırılması konusundaki baskı ile ittifakı ‘kurtardığını’ da ifade etti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump’ın açıklamalarının ardından yaptığı değerlendirmede, Danimarka’nın “kader anı” yaşadığını belirterek, ABD’nin NATO’ya sırtını dönme ihtimalinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Frederiksen, “Eğer Amerikalılardan gördüğümüz şey, bir müttefiki tehdit ederek Batı ittifakına ve NATO iş birliğine sırt çevirmekse, bu şimdiye kadar yaşamadığımız bir durumdur ve her şey durma noktasına gelir” diye konuştu.

DANIŞMALAR DEVAM EDİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Danimarkalı yetkililerle bu hafta görüşeceklerini ve “satın alma” seçeneğini gündeme getireceklerini açıkladı.

AVRUPA VE NATO’DA BELİRSİZLİK

Avrupalı liderler, Grönland ve Danimarka’nın egemenlik haklarına dikkati çekerken, Trump’ı nasıl caydırabileceklerine dair net bir strateji oluşturmuş değiller. Avrupa basınındaki haberlere göre, olası seçenekler arasında diplomatik girişimler, Arktik güvenliğinin güçlendirilmesi, ekonomik yaptırımlar ve NATO kapsamında askeri varlığın artırılması yer alıyor. Danimarka askerleri, Eylül 2025’te Grönland’ın Kangerlussuaq bölgesinde NATO tatbikatlarına katılmıştı. Ancak Trump’ın açıklamaları, Avrupa basınına göre, ittifak içinde yeni bir krizin kapısını aralamış durumda.