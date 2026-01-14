Trump Grönland’ın Stratejik Önemi Üzerine Açıklama Yaptı

trump-gronland-in-stratejik-onemi-uzerine-aciklama-yapti

Trump, Grönland’ın Amerika Birleşik Devletleri için önemli bir stratejik nokta olduğunu belirtti. “Amerika Birleşik Devletleri, ulusal güvenlik için Grönland’a ihtiyaç duyuyor. İnşa etmekte olduğumuz Altın Kubbe için bu hayati önem taşıyor. NATO, bunu elde etmemiz konusunda öncülük etmelidir” şeklinde konuştu.

RUSYA VE ÇİN UYARISI

Trump, Rusya’nın son gelişmelerine de dikkat çekerek, “Eğer biz almazsak, Rusya veya Çin alacak ve bu asla gerçekleşmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri’nin muazzam gücü olmadan NATO etkili bir güç ya da caydırıcı olamaz” ifadelerini kullandı.

NATO’NUN GÜÇLENMESİNE VURGU

Trump, Grönland’ın ABD yönetiminde olması durumunda NATO’nun çok daha güçlü ve etkin olacağını savunarak, “Bundan daha azı kabul edilemez” diyerek sözlerini sonlandırdı.

