Trump Harvard Üniversitesi’nden 1 Milyar Dolar Tazminat Talep Etti

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN HARVARD’A TAZMİNAT TALEBİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Harvard Üniversitesi arasındaki gerilim sürüyor. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, üniversitenin Filistin’e destek amacıyla düzenlediği kampüs protestoları ve çeşitlilik, eşitlik ile kapsayıcılık programları nedeniyle anlaşmazlık yaşadığını duyurdu.

1 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ

Trump, “Şu anda 1 milyar dolarlık tazminat talep ediyoruz ve gelecekte Harvard Üniversitesi ile hiçbir şekilde ilişki kurmak istemiyoruz.” şeklindeki ifadesini paylaştı. Amerikan basınında yer alan bir haberi yalanlayarak, “Harvard, Trump yönetimiyle 200 milyon dolarlık tazminatta anlaştı.” şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Şimdi tazminat olarak 1 milyar dolar istediğini yineledi.

ÖNCEKİ ANLAŞMA ARTIK GEÇERSİZ

Üniversite ile yaptıkları daha önceki anlaşmaya referans yapan Trump, bu anlaşmanın artık geçersiz olduğunu vurguladı. Trump, “Bu, Harvard’ın 500 milyon dolardan fazla nakit tazminat ödemesinden kurtulmasının bir yoluydu. Aslında bu rakam, ciddi yasa dışı işlerinden dolayı çok daha yüksek olmalıydı.” ifadesini kullandı.

FONLARIN DONDURULMASI TEHDİDİ

Federal hükümet, Harvard da dahil birçok üniversiteyi, Filistin’e destek için düzenlenen kampüs protestoları ve çeşitlilik, eşitlik ile kapsayıcılık programları nedeniyle federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti. Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi iş birliğiyle “Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü” kuruldu. Trump yönetimi, Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fon ile 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti. Üniversite ise federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak dava açmıştı.

OLUMLU GELİŞMELER İDDİA EDİLDİ

Ağustos 2025 tarihinde ABD basınında çıkan haberlere göre, Harvard Üniversitesi ile ABD yönetimi, milyarlarca dolarlık federal araştırma fonunun yeniden sağlanması karşılığında üniversitenin 500 milyon dolar harcama yapmasını öngören bir hukuki uzlaşmaya yönelik yaklaşır duruma geldiği belirtilmişti. Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Allison Burroughs, Eylül 2025’te Trump’ın Harvard Üniversitesinin fonlarını dondurmasını anayasaya aykırı bulmuş ve fonların üniversiteye aktarılmasını sağlamıştır.