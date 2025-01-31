Trump, Helikopter Ve Uçak Kazasını Değerlendirdi

TRUMP’IN KAZA HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Trump, 30 Ocak’ta başkent Washington’un yakınlarında meydana gelen ve 67 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili basın toplantısında soruları yanıtladı. Askeri helikopter ile yolcu uçağının çarpışarak nehre düştüğü olay sonrası kaza yerini ziyaret edip etmeyeceği ile ilgili soruya Trump, “Bir yeri ziyaret edeceğim ama orası olay yeri değil. Siz söyleyin, olay yeri neresi? Su mu? Yüzmeye mi gitmemi istiyorsunuz? Bunu yapmaya niyetim yok.” şeklinde cevap verdi.

KAZA KURBANLARIYLA İLGİLİ TARTIŞMALAR

Trump, kaza kurbanlarının aileleri ile görüşüp görüşmediği konusunda da soruları yanıtsız bıraktı. Ayrıca, Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı çevresinde gerçekleşen kaza, 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebat taşıyan bir yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopterin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada kurtulan olmadığı bilgisi yetkililer tarafından açıklandı.