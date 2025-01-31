More
Dünya

Trump, Helikopter Ve Uçak Kazasını Değerlendirdi

trump-helikopter-ve-ucak-kazasini-degerlendirdi

TRUMP’IN KAZA HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Trump, 30 Ocak’ta başkent Washington’un yakınlarında meydana gelen ve 67 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili basın toplantısında soruları yanıtladı. Askeri helikopter ile yolcu uçağının çarpışarak nehre düştüğü olay sonrası kaza yerini ziyaret edip etmeyeceği ile ilgili soruya Trump, “Bir yeri ziyaret edeceğim ama orası olay yeri değil. Siz söyleyin, olay yeri neresi? Su mu? Yüzmeye mi gitmemi istiyorsunuz? Bunu yapmaya niyetim yok.” şeklinde cevap verdi.

KAZA KURBANLARIYLA İLGİLİ TARTIŞMALAR

Trump, kaza kurbanlarının aileleri ile görüşüp görüşmediği konusunda da soruları yanıtsız bıraktı. Ayrıca, Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı çevresinde gerçekleşen kaza, 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebat taşıyan bir yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopterin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada kurtulan olmadığı bilgisi yetkililer tarafından açıklandı.

ÖNEMLİ

Gündem

Savcıdan Nevzat Bahtiyar İçin Müebbet Talebi

Narin Güran cinayetiyle ilgili davada, cesedi saklayan Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına savcılık itiraz ederek daha ağır bir ceza talep etti.
Gündem

5 Teğmen ve 3 Amir İçin Cezai Karar

Milli Savunma Bakanlığı, 5 teğmen ile 3 disiplin amirine silahlı kuvvetlerden ayrılma cezası verildiğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.