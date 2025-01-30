Trump, Helikopter ve Uçak Kazasını Değerlendirdi

KAZA OLAYI

ABD’nin başkenti Washington’un yakınındaki Ronald Reagan Havalimanı çevresinde, bir uçak ile bir helikopter çarpışarak Potomac Nehri’ne düştü. Olay sonrası kameraların önüne geçen ABD Başkanı Donald Trump, uçak ve helikopterde yer alan 67 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı. Trump, yaptığı açıklamada, “Acı dolu bir günde sizlere sesleniyorum. Çarpışmanın nedenini bilmiyoruz ama fikirlerim var. Kokpit kayıtlarını dinledim, gerçekten korkutucu” dedi. Başkan Trump ayrıca, ordunun Washington DC’deki bu kaza hakkında detaylı bir soruşturma yürüteceğini bildirdi.

KAZA DETAYLARI

Uçak kazasında helikopter pilotunun uçağı görebildiğini ve manevra yapma şansının olduğunu söyleyen Trump, ne yazık ki pilotun bu fırsatı değerlendirmediğini belirtti. Kaza, 60 yolcu ve 4 mürettebat taşıyan bir yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan bir askeri helikopterin havada çarpışması sonucu meydana geldi. Kaza anındaki son konum verileri, uçağın ve helikopterin çarpışma noktasının deniz seviyesinden yaklaşık 92 metre yükseklikte olduğunu gösteriyor.