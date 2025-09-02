Trump: “Hindistan Gümrük Vergilerini Sıfırladı”

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın ABD’den ithal edilen ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini sıfırlama teklifinde bulunduğunu duyurdu. Bugün Truth Social platformu üzerinden yapılan paylaşımda, Trump, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin uzun bir süredir “tek taraflı” olduğunu vurgulayarak, bu adımın geç kalınmış bir girişim olduğunu ifade etti. “Sıfıra indirmeyi teklif ettiler, ama artık çok geç” diyerek, Hindistan’ın yıllar önce bu adımı atması gerektiğini belirtti.

GEÇMİŞ VERGİ UYGULAMALARI

Trump’ın sözleri, geçmişteki yüksek gümrük vergisi uygulamalarını yeniden gündeme getirdi. Trump yönetimi, Hindistan’dan ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini toplamda %50’ye kadar çıkarmış ve bu durum ikili ekonomik ilişkilerde gerginliğe yol açmıştı. ABD, bu tarifeleri ticaret dengesizliğini azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla devreye sokmuştu. Ancak, yüksek oranlı vergilere rağmen Hindistan tarafının ticaret açığını kapatma yönünde somut adımlar atmaması, Washington’da eleştirilere sebep olmuştu.

TEKLİFİN ZAMANLAMASI

Trump’ın yorumları, Hindistan’ın politika değişikliğine yönelik bir adım atmış olabileceğini gösterse de, teklifin zamanlaması üzerinde duruyor. Dikkat çeken bir diğer nokta ise, Trump’ın bu teklifin yapıldığı dönemde, Hindistan hükümetinin açıklama yapmamış olması. Şu ana kadar Washington’daki Hindistan Büyükelçiliği’nden herhangi bir resmi yanıta ulaşılamadı. İki ülke arasındaki ticaret ilişkileri zaman zaman siyasi gerilimlerle etkileniyor ama son yıllarda karşılıklı ekonomik bağımlılık artmış durumda. Hindistan’ın sıfır tarife önerisi, bu ilişkilerin yeni bir aşamaya geçişi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriyor.