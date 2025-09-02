Trump: “Hindistan Sıfır Tarife Teklif Etti”

ABD’NİN HİNDİSTAN İLE TİCARET POLİTİKALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın ABD’den ithal edilen ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini sıfırlama teklifi yaptığını duyurdu. Trump, Truth Social platformu üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin uzun zamandır “tek taraflı” olduğunu belirtti. Bu adımın geç kalınmış bir hamle olduğunu ifade eden Trump, durumu eleştirdi.

TARİFELERİ SIFIRA İNDİRME TEKLİFİ

Trump, “Şimdi tarifeleri sıfıra indirmeyi teklif ettiler, ama artık çok geç. Bunu yıllar önce yapmalıydılar” şeklinde konuştu. Bu açıklama, Trump’ın Hindistan’a yönelik ticaret politikalarının ve iki ülke arasındaki tarifelere dair duruşunun devamını oluşturuyor. Daha önce, Hindistan’a karşı yüzde 50’ye varan gümrük vergileri uygulanmıştı ve bu durum ticari ilişkilerde gerilim yaratmıştı.

YÜKSEK GÜMRÜK VERGİLERİ VE TEPKİLER

Trump’ın açıklamaları, önceki yüksek gümrük vergisi uygulamalarını hatırlatıyor. Trump yönetimi, Hindistan’dan ithal edilen belirli ürünlere uygulanan gümrük vergilerini toplamda %50’ye kadar çıkarmıştı. Bu uygulamalar sonucunda, ikili ekonomik ilişkilerdeki gerginlik artmıştı. ABD, bu tarifeleri ticaret dengesizliğini azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla yürürlüğe soktu.

ZAMANLAMAYA YÖNELİK SORULAR

Bununla birlikte, Trump, Hindistan tarafının ticaret açığını kapatma yönünde somut adımlar atmaması nedeniyle eleştirel açıklamalarda bulundu. Sonuç olarak, Hindistan’ın yüksek vergiler altında politikalarını değiştirdiğine dair adım atması, Trump tarafından zamanlama açısından sorgulanıyor.

Trump’ın açıklamaları sonrasında, gözler Hindistan tarafına çevrildi. Ancak şu ana kadar Washington’daki Hindistan Büyükelçiliği’nden herhangi bir resmi yanıt gelmedi. Hindistan hükümetinin, Trump’ın iddialarına yönelik nasıl bir yanıt vereceği ise belirsizliğini koruyor. İki ülke arasındaki ticaret ilişkileri, zaman zaman politik gerilimlerle etkilenmesine rağmen, son yıllarda karşılıklı ekonomik bağımlılık artmış durumda. Hindistan’ın sıfır tarife teklifi, bu ilişkilerin yeni bir aşamaya girmesi açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.