Trump, Hürmüz Boğazı’nı Trump Boğazı Dedi

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN İRAN ÜZERİNE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

ABD ile İsrail’in İran’la ilgili saldırılarıyla başlayan ve yaklaşık bir aydır devam eden çatışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ilginç sözler sarf etti. Miami’de düzenlenen toplantıda, Hürmüz Boğazı’nın adını yanlış bir şekilde Trump Boğazı olarak telaffuz eden Trump, bunu “Aa ne korkunç bir hata” diyerek düzeltti. Ancak ardından, “Benim ağzımdan hiçbir şey yanlışlıkla çıkmaz” ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NI TRUMP BOĞAZI OLARAK TANIMLADI

Trump, yaptığı açıklamada, “İran’ın Trump Boğazı’nı açması gerekiyor. Yani Hürmüz Boğazı’nı. A pardon, ne korkunç bir hata. Sahte haber medyası ‘Yanlışlıkla söyledi’ diyecek. Hayır… Benim ağzımdan hiçbir şey yanlışlıkla çıkmaz” şeklinde konuşarak gündem yarattı. Savaşın başladığı günden bu yana dikkat çeken açıklamalar yapan Trump, İran’ın Orta Doğu’daki durumunu da eleştirdi.

İRAN ARTIK ZORBA DEĞİL

Trump, “Sadece İsrail’i değil, tüm Orta Doğu’yu kurtardık. İran Orta Doğu’da artık zorba değil. İran’a öyle bir vurduk ki, müzakere için bize yalvarıyorlar” ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca İran’ın liderlerinin “tümünü öldürdük” şeklindeki sert sözleriyle dikkat çekti.

NATO’DAN BEKLEDİĞİ DESTEĞİ GÖRMEDİ

İran’a karşı gerçekleştirilen saldırılarda NATO’nun gerekli desteği vermediğinden yakınan Trump, “NATO beni hayal kırıklığına uğrattı. Yardım etmeyeceklerini biliyordum” dedi. Bu açıklamalar, agresif dış politikası ve uluslararası ilişkiler konusundaki tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

SIRADA KÜBA VAR

Trump, İran’a yönelik saldırıları değerlendirirken, “Sırada Küba var” diyerek Venezüela’nın ardından hedef olarak Küba’yı yeniden gündeme getirdi. Bu ifade, Trump’ın Latin Amerika’nın durumuna dair vizyonunu da yansıttı.