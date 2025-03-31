Trump: Husiler Gerçek Acıyı Henüz Yaşamadı

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN HUSİLERİ UYARI

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’de İran destekli Husi milislerin ABD gemilerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımla, Husilerin bu saldırılara devam etmesi durumunda Kızıldeniz’de seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasının mümkün olmayacağını ve Husiler ile İran’ın ciddi sonuçlarla karşılaşabileceğini belirtti.

Açıklaması sırasında Trump, “ABD saldırıları, Husilerin artık seyrüsefer özgürlüğü için bir tehdit oluşturmayacakları ana kadar devam edecek. Husiler için seçenek belli, ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım. Aksi takdirde, daha yeni başlıyoruz ve gerçek acıyı, hem Husiler hem de İran’daki destekçileri henüz tatmadı.” ifadelerini kullandı.

Yüzyüze gelen bu çatışmalar, uluslararası deniz ticareti ve bölgedeki güvenlik dinamikleri açısından kritik bir öneme sahip. Trump’ın açıklamaları, ABD’nin bölgedeki duruşunu ve Husilere karşı kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.