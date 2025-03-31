Trump: Husilere Saldırılarımız Devam Edecek

DONALD TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yemen’deki İran destekli Husilere dair önemli açıklamalarda bulundu. Trump, “Husiler son 2 haftadır devam eden saldırılar sonucunda yok edildi. Savaşçılarının ve liderlerinin çoğu artık bizimle değil. Onları her gün ve her gece daha da sert bir şekilde vuruyoruz” dedi. Husilerin deniz taşımacılığını ve bölgeyi tehdit eden kabiliyetlerini hızla yok ettiklerini vurgulayan Trump, “Saldırılarımız, seyrüsefer özgürlüğü için bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Husiler için seçim açıktır: ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım. Aksi takdirde daha yeni başladık. Hem Husiler hem de İran’daki sponsorları için gerçek acı henüz gelmedi” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İRAN’A YÖNELİK UYARI

ABD Başkanı Trump, İran yönetimine Husilere verdikleri desteği kesmeleri konusunda çağrıda bulunmuştu. ABD ordusu, 15 Mart’ta Yemen’in başkenti Sanaa ve Sada ilindeki hedefleri vurdu. Bu saldırılarda en az 31 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı. ABD medyası, bu saldırının haftalarca sürecek bir dizi operasyonun başlangıcı olduğunu öne sürdü. Husiler, bölgedeki ABD, İngiliz ve İsrail gemilerini hedef alarak 100’e yakın gemiye saldırı düzenledi. Son olarak, ABD’nin savaş gemisi USS Harry S. Truman hedef alındı ve gemiye insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirildi.