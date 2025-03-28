Trump, İftar Programında Müslümanlara Teşekkür Etti

IFTAR PROGRAMI VE KATILIMCILAR

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk iftar programında, birçok Müslüman ülkenin temsilcileri ve Amerikalı Müslüman liderlerle buluştu. Trump, programda yer alan katılımcılar arasında Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Lübnan, Pakistan ve diğer pek çok ülkenin temsilcilerinin bulunduğunu ifade etti.

MÜSLÜMANLARA TEŞEKKÜR

Programda yaptığı konuşmaya “Ramazanınız mübarek olsun” diyerek başlayan Trump, Amerikalı Müslümanların, 2024 Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde kendisine destek verdiğini ve bunun kendisi için büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu vurguladı. “2024 başkanlık seçimlerinde bizi rekor sayıda destekleyen yüz binlerce Müslüman Amerikalıya da çok özel teşekkür etmek istiyorum. Bu inanılmazdı.” şeklindeki ifadesi dikkat çekti.