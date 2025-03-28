Trump, İkinci Döneminde İlk İftarını Verdi

IFTAR PROGRAMINDA BULUŞMA

ABD Başkanı Trump, başkanlık döneminin ilk iftar programında, bazı Müslüman ülkelerin temsilcileri ve Amerikalı Müslüman liderlerle bir araya geldi. Konuşmasına “Ramazanınız mübarek olsun” diyerek başlayan Trump, Amerikalı Müslümanların 2024 Kasım ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde kendisine destek verdiğini ve bunun kendisini çok memnun ettiğini ifade etti. Trump, programda Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Lübnan, Pakistan gibi birçok ülkeden temsilcilerin de yer aldığını belirtti.

MÜSLÜMAN TOPLUMUNA TEŞEKKÜR

Trump, “2024 başkanlık seçimlerinde bizi rekor sayıda destekleyen yüz binlerce Müslüman Amerikalıya da çok özel teşekkür etmek istiyorum. Bu inanılmazdı.” sözleriyle Müslüman topluma verdikleri sözleri tutmaya devam edeceklerini söyledi. “Herkesin imkansız olduğunu söylediği tarihi İbrahim Anlaşmalarını temel alarak Orta Doğu’da kalıcı barışı tesis etmek için aralıksız bir diplomasi yürütüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

DESTEK SÜRECEK

Michigan eyaletindeki Amerikalı Müslümanlara özel bir teşekkür eden Trump, “Ben başkan olduğum sürece sizin yanınızda olacağım. Sizin için orada olacağım. Bunu bilmenizi istiyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Müslüman dostlarımıza çok teşekkür ederim. Daha parlak ve daha umutlu bir geleceğe ulaşmak için sizlerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.” dedi.