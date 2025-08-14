Trump: İkinci Görüşme Daha Önemli Olacak

GÖRÜŞME TARİHİ VE YERİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rus lider Vladimir Putin’in yarın Alaska’da Türkiye saatiyle 22:30’da bir araya gelmesi bekleniyor. Trump, yaptığı açıklamada Putin’in bir anlaşma yapmak istediğini dile getirdi. “Rusya’ya yönelik yaptırım tehdidi Putin’in görüşme kararında etkili olmuş olabilir,” diyen Trump, ikinci bir görüşme için Zelenski’yi arayacağını da belirtti. Trump, “Kötü bir görüşme geçirirsek kimseyi aramayacağım” ifadesinde bulundu. Görüşmeden sonra ortak bir basın toplantısı yapılıp yapılmayacağı hakkında bilgisi olmadığını söyleyen Trump, kendisinin de bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

İKİNCİ GÖRÜŞMEYE VURGU

Alaska’daki görüşmenin Rusya için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Trump, “Putin ile iyi bir görüşme olacağını düşünüyorum ama Putin ve Zelenski ile yapacağımız ikinci görüşme daha önemli olacak,” ifadesini kullandı. Trump, “Putin ve Zelenski’nin barış yapacağını düşünüyorum,” dedi ve “Zelenski ve Putin’le yapılacak ikinci görüşmeye bazı Avrupalı liderleri de çağırmamız mümkün,” şeklinde konuştu.

KREMLİN’DEN AÇIKLAMALAR

Kremlin Sarayı, Putin ve Trump arasındaki görüşmenin ardından bir belge yayınlanmasının beklenmediğini bildirdi. Kremlin, “Trump, en karmaşık sorunları çözmek için eşi benzeri görülmemiş bir yaklaşım sergiliyor. Bu eylemler Moskova ve Putin tarafından büyük takdir görüyor,” açıklamasında bulundu. Görüşmenin sonuçlarının tahmin edilmesinin yanlış olacağını da eklediler.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “ABD, Ukrayna’daki barış için her şeyi yapacak. Trump-Putin görüşmesinden umutluyuz ama barış için anlaşmak Rusya ve Ukrayna’ya kalmış,” dedi. Peskov, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un 6 Ağustos’ta Rusya’yı ziyaret ettiğini hatırlatarak, görüşmenin verimli geçtiğini ve bazı sinyallerin verildiğini iletti. Peskov, “Amerikalıların daha önce Rusya ile ilişkileri kopardığını, bu nedenle normal ilişkilere dönmenin zor olduğunu,” vurguladı.

TARİHİ ZİRVE HAZIRLIKLARI

Trump ile Putin arasındaki dördüncü zirve olarak tarihe geçecek bu görüşmeyle ilgili ayrıntılar netleşiyor. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşhakov, zirvenin adresinin Anchorage’daki Elmendorf–Richardson Üssü olacağını duyurdu. Uşakov, üssün çevresinde Sovyet askerlerine ait mezarların olması sebebiyle bunun sembolik bir anlamı olduğunu belirtti. Görüşme, liderlerin yüz yüze tercümanların katılımıyla başlayacak; ardından iki ülke heyetinin katılımıyla devam edecek. Müzakereler, çalışma kahvaltısıyla devam edecek. Uşakov ayrıca zirvenin ana başlığının Ukrayna savaşı ve uluslararası güvenlik olacağını ifade etti.

Liderlerin görüşmelerin ardından basın karşısına geçmeleri bekleniyor. Zirvede, her iki heyette beş üst düzey yetkilinin yer alacağı ve katılımcı sayısının “görüşmelerin hassas niteliği” nedeniyle sınırlı olduğu belirtildi. Zirve öncesi her iki taraf da son hazırlıklarını tamamlıyor. Putin, toplantının başında ABD yönetiminin Ukrayna krizinin çözümü için enerjik ve samimi bir şekilde çaba sarf ettiğini aktardı ve “Uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için çabalıyor,” şeklinde konuştu.