Trump İle Putin, Alaska’da Buluşacak

ABD BAŞKANI VE RUSYA LİDERİ BULUŞUYOR

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin, 7 yıl aradan sonra uzak bir askeri tesiste bir araya geliyor. Bu buluşma, ABD’nin kuzeyindeki Alaska eyaletinin Anchorage şehrinde gerçekleşecek. İki lider, Alaska’nın en büyük askeri üssü olan Elmendorf-Richardson Ortak Üssü’nde görüşecek.

ALASKA’NIN TARİHİ BAĞLARI

Toplantı için seçilen mekan, birçok açıdan ABD ile Rusya arasında tarihsel ve sembolik önem taşıyor. Alaska, 1860’lara kadar Rusya’ya ait olan topraklar içerisinde yer alıyordu. 1959 yılında resmi olarak ABD eyaleti haline gelen Alaska, Anchorage şehri ile tanınıyor. Kent, eyaletin güneyinde bulunuyor ve nüfusun yüzde 40’ını barındırarak Alaska’nın en kalabalık kenti konumunda.

ASKERİ ÜSSÜN TEMELLERİ

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, Anchorage yakınlarında 11 Sovyet pilot ve personeli toprağa verildi. Bu tarihi bağlar, kenti Rusya için sembolik hale getiriyor. Elmendorf-Richardson Ortak Üssü, ABD ordusunun Arktik operasyonları ve Rusya’nın bölgedeki faaliyetlerini izlemek amacıyla uzun süreli kullanıma açık. Üs, Hava Kuvvetleri’ne ait Elmendorf ile Kara Kuvvetleri’ne ait Fort Richardson’nın birleşiminden oluşuyor ve ABD’nin Asya-Pasifik bölgesindeki çıkarlarını savunmak için hizmet ediyor.

STRATEJİK ÖNEMİ

Alaska ile Rusya arasında sadece 4,8 kilometre mesafe bulunduğu için Soğuk Savaş döneminde bu bölgenin stratejik önemi büyüktü. Üs, 32 binden fazla askere ev sahipliği yapıyor ve bu sayı, Anchorage nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor. Elmendorf-Richardson üssü, şimdiye kadar birçok ABD başkanının ziyaretine sahne oldu. Eski Başkan Barack Obama, 2015’te burada bir ziyarette bulundu ve Alaska’nın Kuzey Kutbu Dairesi’ndeki kesimine ayak basan ilk ABD Başkanı oldu. 2023’te Joe Biden da 11 Eylül saldırılarının 22. yıl dönümünde üsteki askerlere hitap etti.

PUTİN İÇİN STRATEJİK BİR SEÇİM

Alaska’nın seçilmesi, Rusya açısından ayrıca önemli bir başka mesele taşımakta. Vladimir Putin, buraya “düşman” ülkelerin hava sahasından geçmeden ulaşıp, doğrudan ABD ile iletişim kurabiliyor. Uzmanlar, Ukrayna ve Avrupa’dan uzakta olmasının Kremlin’in Kiev’i ve AB liderlerini devre dışı bırakıp, ABD ile doğrudan muhatap olma isteğiyle örtüştüğünü ifade ediyor.